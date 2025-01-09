台灣S60下架、V60旅行車入手漲10萬！Volvo沒有房車可選了

▲繼S90退場後，Volvo S60也在近期告別台灣。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

2025新的一年才過沒幾天，許多經典車款相繼告別台灣市場，而Volvo的房車主力S60也從官網默默下架，繼旗艦S90退場後，台灣S60也跟著停售，代表台灣的Volvo房車陣容暫時沒有房車可買了！

▲北美去年6月停產S60，專注在EX90產能。

去年11月台灣才告別Volvo S90，而今年S60也從官網下架下台一鞠躬，主要配合海外策略調整，北美市場從去年開始就陸續停產Volvo S60，把資源、產能投注在EX90等新生代產品上。

S90、S60相繼離場，讓台灣Volvo再無房車可選，至於V60、V90的旅行車目前仍有持續供應，而V60旅行車台灣近期也釋出新年式，陣容經過調整，取消入門款後，台灣V60旅行車入手多了10萬！

▲新年式V60入手漲10萬，中階Ultra B4換上新車型名稱。

新年式Volvo V60以B4取代原本的B3動力，因此門檻從185萬漲到195萬，而過去的Ultimate B4車型名稱在新年式換成更簡潔的Ultra B4，售價220萬，另還有T8插電式PHEV油電的Plus、Ultra車型，售價為240.6、277.6萬。

B4動力以2.0升渦輪引擎，搭配7速雙離合自手排變速箱，輸出來到197匹馬力、30.6公斤米扭力，並結合48V輕油電系統，新年式針對48V輕油電11.8匹馬力輸出，調整到14匹。