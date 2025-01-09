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三陽「曼巴MMBCU小改款」亮相！新色馬力配備升級再享36期0利率

▲三陽「曼巴MMBCU小改款」亮相！新色馬力配備升級再享36期0利率。（圖／翻攝自SYM）

▲三陽推出25年式小改款MMBCU，上市期間提供3重優惠。（圖／翻攝自SYM）

記者張慶輝／綜合報導

SYM三陽今（9）日為MMBCU推出25年式小改款車型，主要針對動力與配備進行升級優化，並帶來了全新車色，雖官方未公布建議售價，不過在改款上市期間提供了3重優惠，分別是36期0利率（須3,000元手續費0）、分期送500萬安心險、以及專屬特仕安全帽等，活動詳情以SYM官網為準。

▲三陽「曼巴MMBCU小改款」亮相！新色馬力配備升級再享36期0利率。（圖／翻攝自SYM）

▲此次追加全新「漠影黑」車色，同樣採用多層變色烤漆工藝。（圖／翻攝自SYM）

以「曼巴蛇」作為概念發想的MMBCU，主要鎖定喜好長途巡航跑旅客群，在蒐集使用者回饋後，這次小改款追加了全新「漠影黑」車色，同樣採用變色烤漆工藝，另外還換上融入曼巴蛇爬行意象的VA彩色儀表，並將時速、油量等重要資訊放大顯示，最後則是當頭燈切至遠燈時，近燈也會持續點亮，確保夜間行車的安全性，值得一提的是，現號車型可以流用新款儀表與頭燈組。

▲三陽「曼巴MMBCU小改款」亮相！新色馬力配備升級再享36期0利率。（圖／翻攝自SYM）

▲全新VA彩色儀表融入曼巴蛇扭動的意象，並將重要資訊放大顯示。（圖／翻攝自SYM）

動力方面，這次MMBCU採用與DRGBT相同的高壓縮性能引擎，惟考量其跑旅定位並未配備可變進氣，透過全新設計汽缸頭將壓縮比提高至12:1，在優化氣道的同時也升級雙路徑水泵浦，縮短了熱車等待時間也提升4%燃油效率，搭配上滾阻降低24%的低摩擦曲軸軸承，種種改變讓馬力提升至15.8匹，油耗更是從43.5km/L提升至49km/L。

▲三陽「曼巴MMBCU小改款」亮相！新色馬力配備升級再享36期0利率。（圖／翻攝自SYM）

▲小改款MMBCU馬力提升至15.8匹，油耗更是精進至49km/L。（圖／翻攝自SYM）

除了上述的改變之外，其他MMBCU過去的優點都維持了下來，像是電控標配BOSCH 10 ABS防鎖死煞車系統以及TCS循跡防滑，零後仰系統2.0、怠速熄火系統與零延遲啟動系統等三零科技也能看見，28公升置物空間、跑旅人因工程和舒適前置腳空間則能在長途旅行時帶來助益。

▲三陽「曼巴MMBCU小改款」亮相！新色馬力配備升級再享36期0利率。（圖／翻攝自SYM）

▲電控與配備維持先前的高規格，依舊標配有ABS與TCS。（圖／翻攝自SYM）

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