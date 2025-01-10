藍寶堅尼2024銷量再創新高！連年破萬輛、新V12油電大牛成長最快

▲藍寶堅尼2024年銷量再創新高！去年共賣出10,687輛，成長6%。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）公布2024年成績！去年全球共賣出10,687輛，較2023年成長6％，再創品牌歷史新高紀錄！藍寶堅尼在歐洲、中東及非洲等市場賣最好，同時「新V12油電大牛」Revuelto也帶來驚人成長。

藍寶堅尼去年在主要市場都有成長，其中EMEA歐洲、中東與非洲共交付4,227輛，較去年成長6%；美國則賣出3,712輛，成長7%，而大陸等亞太地區則賣出2,748輛，較去年同期成長3%。

▲藍寶堅尼在全球各市場皆有成長。



藍寶堅尼雖然並未公布各車型銷售佔比，但預料仍由Urus拔得頭籌，Urus SE蠻牛休旅在改款換上油電動力後，依舊是銷售主力，訂單也已排到2026年；另外去年成長最快的Revuelto也同樣排單生產至2026年，這款搭載V12油電動力的旗艦跑車具有1,015匹綜效馬力，靜止加速破百只要2.5秒，台灣售價自2,799萬起。

藍寶堅尼目前共在全球56個市場販售、旗下共有186家經銷商，總裁Stephan Winkelmann表示，2024年的成績突顯了策略性供需平衡、以及精心設計的訂單組合，強化品牌吸引力與價值。

▲藍寶堅尼雖然尚未公布各車型佔比，但預料仍是以蠻牛休旅Urus最為暢銷。