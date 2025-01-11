【周焦點】進口豪華休旅降30萬　特斯拉新Model Y上市　Volvo電車接單

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2025年才剛開始，各品牌就開始促銷火拚搶年前購車潮，Volvo、Infiniti都釋出不少折價優惠，最大幅度達30萬；台灣、大陸成為特斯拉改款Model Y首發區，突襲上市展現蟬聯電動車王座野心；休旅電動車新黑馬來了，Volvo全新的EX30休旅，近期也展開接單，並曝光接單售價！

▲台灣僅提供雙馬達四驅Long Range版，入門後驅還要再等等。

特斯拉改款新Model Y台灣、大陸都在1月10日突襲上市開賣（連結），台灣目前僅提供雙馬達四驅Long Range版，售價244.99萬，車色首波提供黑色與閃電銀，不過大陸市場還有更便宜的後驅入門款，想要買入門的新Model Y，建議可以再等等！

▲1月促銷火拚，豪華休旅折價大優惠。

豪華進口中型休旅本周祭出划算促銷（連結），Volvo 2025新年式XC60 B5 Plus車型，原售價232萬，直接折價23萬來到209萬；新年式Infiniti QX50折價更殺來到30萬，原售價189、213、245等3款車型，最低159萬就能入主新年式QX50。

▲Volvo EX30頂規開始接單，預售價179萬。

Volvo全新入門休旅EX30正在最後籌備階段（連結），經銷端已經釋出不少訊息，其中流出雙馬達四驅頂規款售價，頂規Ultra車型採69kWh度電池、雙馬達四驅，馬力428匹，續航力表現為460公里，預售價179萬，預購完成贈送家用充電樁，至於後驅入門款則會稍晚推出。

▲新年式Mazda CX-90開賣。

台灣Mazda新年第1款新車上架，原廠正式公告新年式CX-90開賣（連結），雖然全車系小漲9千，不過入門款誠意滿滿，升級不少好料配備，提供3款車型，179.9萬起，作為新年式主角的入門款，外觀增加質感的銀飾條點綴，並加上車頂鋁合金霧銀行李架、電動尾門，鋁圈也從原本的19吋加大至霸氣的21吋。

內裝導入真皮座椅，並支援電動調整、記憶、腰靠等，並加入無線手機充電，且新年式CX-90針對第2排增加側邊安全氣簾，讓全車系具有高水準的9具安全氣囊防護。