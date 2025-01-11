ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

【周焦點】進口豪華休旅降30萬　特斯拉新Model Y上市　Volvo電車接單

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

記者徐煜展／綜合報導

2025年才剛開始，各品牌就開始促銷火拚搶年前購車潮，Volvo、Infiniti都釋出不少折價優惠，最大幅度達30萬；台灣、大陸成為特斯拉改款Model Y首發區，突襲上市展現蟬聯電動車王座野心；休旅電動車新黑馬來了，Volvo全新的EX30休旅，近期也展開接單，並曝光接單售價！

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣僅提供雙馬達四驅Long Range版，入門後驅還要再等等。

特斯拉改款新Model Y台灣、大陸都在1月10日突襲上市開賣（連結），台灣目前僅提供雙馬達四驅Long Range版，售價244.99萬，車色首波提供黑色與閃電銀，不過大陸市場還有更便宜的後驅入門款，想要買入門的新Model Y，建議可以再等等！

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

▲1月促銷火拚，豪華休旅折價大優惠。

豪華進口中型休旅本周祭出划算促銷（連結），Volvo 2025新年式XC60 B5 Plus車型，原售價232萬，直接折價23萬來到209萬；新年式Infiniti QX50折價更殺來到30萬，原售價189、213、245等3款車型，最低159萬就能入主新年式QX50。

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

▲Volvo EX30頂規開始接單，預售價179萬。

Volvo全新入門休旅EX30正在最後籌備階段（連結），經銷端已經釋出不少訊息，其中流出雙馬達四驅頂規款售價，頂規Ultra車型採69kWh度電池、雙馬達四驅，馬力428匹，續航力表現為460公里，預售價179萬，預購完成贈送家用充電樁，至於後驅入門款則會稍晚推出。

▲台灣、大陸特斯拉改款新Model Y上市；多款新車促銷搶年前購車。（圖／翻攝自各車廠）

▲新年式Mazda CX-90開賣。

台灣Mazda新年第1款新車上架，原廠正式公告新年式CX-90開賣（連結），雖然全車系小漲9千，不過入門款誠意滿滿，升級不少好料配備，提供3款車型，179.9萬起，作為新年式主角的入門款，外觀增加質感的銀飾條點綴，並加上車頂鋁合金霧銀行李架、電動尾門，鋁圈也從原本的19吋加大至霸氣的21吋。

內裝導入真皮座椅，並支援電動調整、記憶、腰靠等，並加入無線手機充電，且新年式CX-90針對第2排增加側邊安全氣簾，讓全車系具有高水準的9具安全氣囊防護。

►2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

►83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：一周焦點VolvoXC60MazdaCX-90TESLAModel YQX50EX30

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

【周焦點】納智捷n7降6萬　電動旅行車上市　TOYOTA 5大日系造假

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

台灣註冊有望導入！「TOYOTA全新油電休旅」開賣　折合新台幣145萬

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

339萬、接單破百張！全新BMW i5 Touring電動旅行車開賣　8月交車　

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

103.9萬、第3季交車！納智捷「n7全新特仕車」開賣　第2波預購開跑

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

TOYOTA RAV4、Corolla Cross只賣油電車！澳洲原廠停售多款汽油車

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

「大改款Mazda CX-5」有望採TOYOTA油電！外型內裝大蛻變科技十足

最新文章

馬自達「新電動房車」歐洲發表2025-01-11

【周焦點】進口休旅降30萬　Model Y上市　2025-01-11

福特釋出「最狂暴渦輪野馬」預告2025-01-11

日本電動車銷量2024年狂跌3成2025-01-11

Honda Civic Type R添新車型2025-01-10

速霸陸WRX STI S210原型車亮相2025-01-10

台灣「BMW i電動車」罕見推優惠2025-01-10

藍寶堅尼2024銷量再創新高2025-01-10

台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣2025-01-10

「TOYOTA Hilux」現身10年大改款2025-01-10

熱門文章

日本電動車銷量2024年狂跌3成2025-01-11

速霸陸WRX STI S210原型車亮相2025-01-10

福特釋出「最狂暴渦輪野馬」預告2025-01-11

台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣2025-01-10

台灣「BMW i電動車」罕見推優惠2025-01-10

Honda Civic Type R添新車型2025-01-10

新一代「TOYOTA Yaris」今年見2025-01-07

台灣「Nissan僅剩4大車系」在售2025-01-09

MG「全新7人座MPV」越南將上市2025-01-06

「MG豪華7人座MPV」預告進軍印度2025-01-09

相關新聞

244.99萬！台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣　大陸入手只要118萬

244.99萬！台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣　大陸入手只要118萬

特斯拉「改款新Model Y」真面目曝光了！第1季發表　有望推7人座

特斯拉「改款新Model Y」真面目曝光了！第1季發表　有望推7人座

179.9萬起！台灣新年式「Mazda 7人座休旅CX-90」開賣　全車系漲9千

179.9萬起！台灣新年式「Mazda 7人座休旅CX-90」開賣　全車系漲9千

台灣S60下架、V60旅行車入手漲10萬！Volvo沒有房車可選了

台灣S60下架、V60旅行車入手漲10萬！Volvo沒有房車可選了

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬！Volvo XC60、Infiniti QX50很有感

台灣「豪華進口休旅」最多降30萬！Volvo XC60、Infiniti QX50很有感

讀者迴響

熱門文章

日本電動車銷量「2024年狂跌3成」！TOYOTA慘遭比亞迪超車

日本電動車銷量「2024年狂跌3成」！TOYOTA慘遭比亞迪超車

速霸陸新WRX STI S210原型亮相！300匹馬力、Recaro座椅超熱血

速霸陸新WRX STI S210原型亮相！300匹馬力、Recaro座椅超熱血

福特釋出「最狂暴渦輪野馬」預告！Mustang RTR將於底特律車展亮相

福特釋出「最狂暴渦輪野馬」預告！Mustang RTR將於底特律車展亮相

244.99萬！台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣　大陸入手只要118萬

244.99萬！台灣改款「新特斯拉Model Y」突襲開賣　大陸入手只要118萬

台灣「BMW i電動車」年前推優惠！高額分期、再送3年免費充電

台灣「BMW i電動車」年前推優惠！高額分期、再送3年免費充電

Honda Civic Type R添新車型 ！麂皮內裝專注駕馭、折新台幣125萬

Honda Civic Type R添新車型 ！麂皮內裝專注駕馭、折新台幣125萬

新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

新一代「TOYOTA Yaris空間更大、更帥」今年見！換新平台＋1.5升油電

台灣「Nissan僅剩4大車系」在售！全新油電休旅有望補位添戰力

台灣「Nissan僅剩4大車系」在售！全新油電休旅有望補位添戰力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366