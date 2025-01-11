Nissan「經典名駒R32 GT-R」成電動車！原廠團隊操刀、馬力429匹

▲影片來源：Nissan

記者林鼎智／綜合報導

Nissan（日產）在東京改裝車展推出一款電動R32 GT-R ！該車是以1989年Skyline GT-R為基礎，換上雙馬達全輪驅動、62kWh電池，具有最大馬力429匹／69.3公斤米扭力。

▲Nissan於東京改裝車展展出R32 GT-R EV，將這款經典名駒換上電動動力系統 。（圖／翻攝自Nissan，以下同）



據了解，這項改造計劃是由Nissan員工自發性組成團隊打造，將原本R32 GT-R的2.6升雙渦輪6缸引擎移除，改由2具215匹電動馬達代替，並且為了安裝電池組，也拆除了後座，換上Leaf Nismo的62kWh電池，使最大馬力來到429匹，不過並未透露最大續航表現。

▲這項改造計劃是由Nissan員工自發性組成團隊打造，將原本R32 GT-R的2.6升雙渦輪6缸引擎移除，改由2具215匹電動馬達代替。



參與打造的Nissan工程師表示，由於改成電動系統後的重量增加367公斤，為了符合原本R32 GT-R的扭力重量比（276匹馬力／35.9公斤米扭力），也調整這款R32 EV的輸出來到429匹／69.3公斤米扭力。除了油改電之外，他們也換上Ohlins懸吊、R35的煞車系統，並且在卡鉗碟盤升級下，也將原本16吋輪圈升級為18吋。

▲為了裝入65kWh電池組，改裝團隊也拆除了後座。



座艙方面，也將前座換上客製化Recaro座椅，儀表、音響系統也進行升級，甚至還增添換檔撥片，透過模擬換檔衝擊感、搭配原廠RB26DETT的模擬聲浪營造熱血感。雖然不少人認為這款R32 EV是在糟蹋這款經典名駒，但負責這項改造計劃的Ryozo Hiraku則認為，透過電動動力技術複製R32 GT-R相當有價值，即便在30年後仍可讓後代體驗到這款車。