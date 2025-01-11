馬自達「新電動房車」歐洲發表！單馬達、雙電池瞄準特斯拉Model 3

▲在大陸EZ-6上市後，馬自達也在歐洲悄悄發表，不過當地車名改為「Mazda 6e」，預計今年下旬就會在歐洲上市。（圖／翻攝自Mazda，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）在大陸發表EZ-6電動房車後，原廠近日也在歐洲悄悄發表，不過在歐洲當地車名改為「Mazda 6e」，提供2款電池容量選擇，最大馬力為255匹，續航力自483-555公里，預計在今年底上市，將與特斯拉Model 3成為競爭對手。

▲Mazda 6e採掀背尾門設計，同時也有全景玻璃車頂，歐洲將提供2種電池大小，統一採單馬達後驅。



Mazda 6e其實就是大陸販售的EZ-6，該車的掀背車尾也更具實用性，同時充電時也會透過尾燈閃爍來顯示充電狀態。Mazda 6e也具有無窗框車門、流線車頂及主動式後擾流設計，座艙內也配置12.3吋數位儀表、14.6吋中控螢幕與10.2吋HUD抬頭顯示器，並且也有全景玻璃車頂。

▲Mazda 6e座艙具有12.3吋數位儀表、14.6吋中控螢幕與10.2吋HUD抬頭顯示器，車尾也有主動式擾流尾翼。



動力上，Mazda 6e採單馬達後輪驅動，提供68.8kWh或80kWh電池，搭在小電池版本馬力為255匹，靜止加速破百為7.6秒，續航力可達483公里；搭配80kWh電池時，馬力則是241匹，最大續航力為555公里，並皆可支援200kW充電，前者10-80%充電只要22分鐘，大電池版本則需要45分鐘。

Mazda 6e預計在今年下旬與歐洲上市，英國則需等到2026年初，目前尚未公布售價。

▲Mazda 6e尚未公布售價，主要競爭對手為特斯拉Model 3。