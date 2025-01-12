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甩尾天王加持！Hyundai「IONIQ 5 N DK Edition」東京改裝展登場

圖文／7Car 小七車觀點

一年一度的東京改裝車展大多數以 JDM 車款為主，不過今年的展場上還有來自韓國的 Hyundai 參展，在現場推出了多款以電動車為主的改裝車，並推出與日本知名甩尾車手土屋圭市聯手打造的 Hyundai IONIQ 5 N DK Edition，該車所搭載的套件未來將在特定市場販售。

▲Hyundai 在 2025 東京改裝車展推出與日本知名甩尾車手土屋圭市聯手打造的 Hyundai IONIQ 5 N DK Edition。

此次登場的 IONIQ 5 N DK Edition 是一款「高性能套件」，將 IONIQ 5 打造成擁有 JDM 精神的甩尾賽車。Hyundai 特別強調，該套件主要目的是「在公共道路和賽道上提供更好的性能」，而土屋圭市親自將這款車型的甩尾能力推向更高的極限。

在外觀部分，IONIQ 5 N DK Edition 最大的亮點在於搭載更加銳利的碳纖維車身空力套件，車頭具備更加銳利、侵略感的碳纖維前下擾流，搭配專屬空氣分流器、側裙、和車頂上大型尾翼，能夠在 140km/h 速度提供額外 93 公斤的下壓力。

這次在東京改裝車展亮相的展示車採用霧面白色塗裝，輔以深色高光澤飾板和綠色點綴。專屬的「DK Edition」徽飾鑲在 C 柱和尾門上，同時輪圈還升級搭載鍛造材質 21 吋輕量化輪圈，減輕了 10.6 公斤的簧下重量，強化整體操控表現。

除了外觀升級之外，Hyundai N 部門工程師還與土屋圭市共同針對底盤進行調校，雖然團隊測試了多種懸吊配置，但最終還是選擇了 IONIQ 5 N 原先搭載的電子控制避震器。據傳經過土屋圭市本人測試後認為這項配置是最完美的。不過，開發團隊還是換上 H&R 彈簧，將車輛高度降低了 15mm，降低整體車身重心。

IONIQ 5 N DK Edition 並非只是單純針對車展所特別開發的概念車型，原廠強調將於 2025 上半年在韓國和日本市場啟動販售，還暗示未來計劃進一步擴大市場販售。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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