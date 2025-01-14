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TOYOTA「全新2.0升渦輪引擎」曝光！馬力最大600匹　最快今年量產

▲TOYOTA示範全新的中置2.0升渦輪引擎，為市售量產埋伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA示範全新的中置2.0升渦輪引擎，為市售量產埋伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA日前公開全新1.5升、2.0升引擎各種計劃，近來於東京車展中推出GR Yaris M的概念車，與市售1.6升渦輪暴力鴨GR Yaris不同，這輛概念車可是採用中置的全新2.0升渦輪，未來官方要以這具新引擎參加賽事，為量產作準備！

▲TOYOTA示範全新的中置2.0升渦輪引擎，為市售量產埋伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲全新概念車暴力鴨換上中置的2.0升渦輪。

名為TOYOTA GR Yaris M的概念車，外型雖與一般款大同小異，但魔鬼可是藏在細節裡，概念車除了有更兇狠、囂張的空力套件加持，後面更有超大的擾流碳纖維尾翼，至於動力引擎才是這輛概念車重點，與市售的前置1.6升渦輪不同，GR Yaris M概念車採用的為中置2.0升渦輪。

這具代號G20E的全新2.0升渦輪，未來將與市售的GR多款性能車相關，也就是說即將問世復活的MR2、Celica都可能採用這具新引擎，並包含下一代GR86、GR Supra都有望受惠。

▲TOYOTA示範全新的中置2.0升渦輪引擎，為市售量產埋伏筆。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲新引擎最大潛力能來到600匹馬力水準。

官方尚未公開新引擎詳細數據，但最少會有400匹馬力，而經過強化調校將來到600匹馬力水準，比起1.6升渦輪的GR Yaris、GR Corolla 300匹左右馬力，全新2.0升渦輪擁有更熱血、性能化的輸出。

透過全新引擎展示，TOYOTA也計劃在接下來的日本 Super Taikyu 超級耐久賽中，首度以這具新引擎參戰，將引用賽事中萃取的寶貴經驗，為接下來量產鋪路。

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