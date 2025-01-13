2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

▲NHTSA公布2024召修排行，其中特斯拉召修513萬輛最多，超越福特、Stellantis集團，不過特斯拉透過OTA遠端韌體更新，使需要實際回廠的車主僅佔0.8%。（圖／翻攝自各車廠）



記者林鼎智／綜合報導

2024年召修最多車輛的品牌出爐！根據NHTSA美國國家公路交通管理局統計，去年召修最多的是特斯拉（Tesla），共召修513萬輛，不過由於透過OTA遠端韌體更新，使「實體召回」車款僅39,605輛，佔0.8%而已。

2024年召修Top2則是Stellantis集團，旗下包括 Chrysler、Dodge、Jeep、Ram、Alfa Romeo、Maserati、Fiat等品牌，去年共計480萬輛，不過有超過100萬輛可透過OTA更新解決，使得實際需要回廠的車款僅377萬輛。

▲2024美國召修數量排行。（圖／翻攝自Carscoops）



去年召修第3名則是福特（Ford），包括豪華品牌林肯（Lincoln）在內，去年共召修480萬輛，這也是福特首度不在榜首；不過不同於特斯拉、Stellantis集團，福特車主需實際回到經銷商處進行召修改正，在「實體召修」上是實打實的477萬輛，對車主來說較不方便。至於Honda（本田）與Acura也不遑多讓，去年共有379萬輛召修，並且也都需要實際回廠。

值得一提的是，雖然特斯拉透過OTA技術，可讓99.2%車主不用回廠召修，對車主來說雖然方便，但回到召修的問題本質上，特斯拉一年召修超過500萬輛，也凸顯出最根本的車輛品質問題；至於福特、Honda等都需要實體召修，這對車主、經銷商來說也都需花費時間成本。

▲福特去年召修480萬輛，也是福特首度被超車，不過福特車主需實際回到經銷商處進行召修改正，在「實體召修」上相對更不方便。