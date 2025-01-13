ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

▲2024召修排行。（圖／翻攝自各車廠）

▲NHTSA公布2024召修排行，其中特斯拉召修513萬輛最多，超越福特、Stellantis集團，不過特斯拉透過OTA遠端韌體更新，使需要實際回廠的車主僅佔0.8%。（圖／翻攝自各車廠）

記者林鼎智／綜合報導

2024年召修最多車輛的品牌出爐！根據NHTSA美國國家公路交通管理局統計，去年召修最多的是特斯拉（Tesla），共召修513萬輛，不過由於透過OTA遠端韌體更新，使「實體召回」車款僅39,605輛，佔0.8%而已。

2024年召修Top2則是Stellantis集團，旗下包括 Chrysler、Dodge、Jeep、Ram、Alfa Romeo、Maserati、Fiat等品牌，去年共計480萬輛，不過有超過100萬輛可透過OTA更新解決，使得實際需要回廠的車款僅377萬輛。

▲2024美國召修品牌排行。（圖／翻攝自Carscoops）

▲2024美國召修數量排行。（圖／翻攝自Carscoops）

去年召修第3名則是福特（Ford），包括豪華品牌林肯（Lincoln）在內，去年共召修480萬輛，這也是福特首度不在榜首；不過不同於特斯拉、Stellantis集團，福特車主需實際回到經銷商處進行召修改正，在「實體召修」上是實打實的477萬輛，對車主來說較不方便。至於Honda（本田）與Acura也不遑多讓，去年共有379萬輛召修，並且也都需要實際回廠。

值得一提的是，雖然特斯拉透過OTA技術，可讓99.2%車主不用回廠召修，對車主來說雖然方便，但回到召修的問題本質上，特斯拉一年召修超過500萬輛，也凸顯出最根本的車輛品質問題；至於福特、Honda等都需要實體召修，這對車主、經銷商來說也都需花費時間成本。

▲2024召修排行。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特去年召修480萬輛，也是福特首度被超車，不過福特車主需實際回到經銷商處進行召修改正，在「實體召修」上相對更不方便。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車召修NHTSA電動特斯拉Tesla福特FordHondaOTA遠端韌體更新

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

最新文章

2024年「召修王」排行出爐2025-01-13

馬自達「性能版MX-5」亮相2025-01-13

BMW最新全景數位系統CES展首發2025-01-12

小鵬分體飛天汽車CES展亮相2025-01-12

澳洲改裝廠推Suzuki Jimny機壓套件2025-01-12

Nissan N7電動房車量產版曝光2025-01-12

Hyundai推IONIQ 5 N DK Edition2025-01-12

特斯拉爆安全疑慮！　4款車型召回23.9萬輛2025-01-12

第2屆國際2T經典老車嘉年華登場2025-01-12

特斯拉小改Model Y陸開賣3月交車2025-01-11

熱門文章

TOYOTA、HONDA、大通將補台灣7人座2025-01-06

Nissan N7電動房車量產版曝光2025-01-12

BMW最新全景數位系統CES展首發2025-01-12

小鵬分體飛天汽車CES展亮相2025-01-12

澳洲改裝廠推Suzuki Jimny機壓套件2025-01-12

馬自達「性能版MX-5」亮相2025-01-13

2024年「召修王」排行出爐2025-01-13

Hyundai推IONIQ 5 N DK Edition2025-01-12

Honda Civic Type R添新車型2025-01-10

新一代「TOYOTA Yaris」今年見2025-01-07

相關新聞

馬自達「性能版MX-5」亮相！限量200台、好料上身折新台幣147.3萬

馬自達「性能版MX-5」亮相！限量200台、好料上身折新台幣147.3萬

BMW「最新全景數位系統」CES展首發！關鍵駕駛資訊貫穿擋風玻璃下方

BMW「最新全景數位系統」CES展首發！關鍵駕駛資訊貫穿擋風玻璃下方

小鵬「分體飛天汽車CES展亮相」！陸地航母吸3000訂單最快2026交車

小鵬「分體飛天汽車CES展亮相」！陸地航母吸3000訂單最快2026交車

澳洲改裝廠「推Suzuki Jimny機械增壓套件」！對應4速自排榨134匹

澳洲改裝廠「推Suzuki Jimny機械增壓套件」！對應4速自排榨134匹

Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA、HONDA、大通G50將補台灣百萬內7人座！Sienta停產成焦點

TOYOTA、HONDA、大通G50將補台灣百萬內7人座！Sienta停產成焦點

Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

Nissan「N7中大型電動房車」量產版現身！大陸工信部送測曝光即將發表

BMW「最新全景數位系統」CES展首發！關鍵駕駛資訊貫穿擋風玻璃下方

BMW「最新全景數位系統」CES展首發！關鍵駕駛資訊貫穿擋風玻璃下方

小鵬「分體飛天汽車CES展亮相」！陸地航母吸3000訂單最快2026交車

小鵬「分體飛天汽車CES展亮相」！陸地航母吸3000訂單最快2026交車

澳洲改裝廠「推Suzuki Jimny機械增壓套件」！對應4速自排榨134匹

澳洲改裝廠「推Suzuki Jimny機械增壓套件」！對應4速自排榨134匹

馬自達「性能版MX-5」亮相！限量200台、好料上身折新台幣147.3萬

馬自達「性能版MX-5」亮相！限量200台、好料上身折新台幣147.3萬

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

甩尾天王加持！Hyundai「IONIQ 5 N DK Edition」東京改裝展登場

甩尾天王加持！Hyundai「IONIQ 5 N DK Edition」東京改裝展登場

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366