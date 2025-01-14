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730萬起、限量40台！Range Rover Sport SV Edition Two強悍登台

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two正式上市，售價730萬起，全台限量40台。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

在去年8月展開預售後，JLR台灣捷豹路虎今（14）日發表正式發表Range Rover Sport SV Edition Two，全台限量40台、售價自730萬起！原廠表示，在發表當下配額僅剩個位數。

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲新Range Rover Sport SV Edition Two共有4車色（星系藍、日出銅色、亮面古里亞黑、岩石灰）。

新Range Rover Sport SV Edition Two共有4車色（星系藍、日出銅色、亮面古里亞黑、岩石灰），同時車身也有SV碳纖維外觀套件，透過斜紋亮面碳纖維點綴，同時展車也選配碳纖維引擎蓋（選配價10.23萬）、23吋碳纖維輪圈（減輕36公斤）及碳纖維陶瓷矩陣煞車系統，後者具有Brembo 8活塞卡鉗（減輕34公斤），為SV提供強大制動、操控性能。

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲展車選配纖維引擎蓋、23吋碳纖維輪圈（減輕36公斤）、碳纖維陶瓷矩陣煞車系統，後者具有Brembo 8活塞卡鉗（減輕34公斤）。

車內也提供BASS沉浸式體感雙前座椅，是首款採用SUBPAC技術的量產車，提供多感官音頻體驗，另外也可選擇溫莎皮革或Ultrafabric PU頂級織品縫面，具有16向電調、通風加熱按摩功能。

座艙佈局採13.7吋數位儀表、13.1吋中控螢幕，並具有Meridian音響系統，方向盤下方也設有專屬SV Mode按鈕，一件切換至SV模式後，車輛將降低車高15mm、並具有運動化的動態設定。

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport SV Edition Two。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙採BASS沉浸式體感雙前座椅，並可選配溫莎皮革或Ultrafabric PU頂級織品縫面。

動力上，Range Rover Sport SV Edition Two採4.4升V8雙渦輪引擎+輕油電系統，結合8速手自排後具有635匹／76.5公斤米扭力，靜止加速破百僅3.8秒。另外也配備6D Dynamics動態氣壓懸吊系統、雙邊4出尾管（具閥門），滿足熱血層峰買家。

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sv Edition Two上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲Range Rover Sport SV Edition Two採4.4升V8雙渦輪引擎+輕油電系統，具有最大馬力635匹／76.5公斤米扭力。

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關鍵字：汽車休旅Range Rover SportSVEdition TwoV8碳纖維性能輕油電

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