HONDA將推「全新7人座旗艦休旅」！與Nissan合作空間更勝CR-V

▲藉由與Nissan合作互享技術，HONDA傳有意推出旗艦休旅。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

休旅車才是金雞母年代！近來HONDA、Nissan前腳才展開合作談判，隨即也有不少新車計劃傳出，國外有消息指出，HONDA看上剛改款的新一代Nissan Armada，有意以Armada貼牌販售推出HONDA專屬的旗艦7人座休旅！

▲HONDA將利用新一代Nissan Armada，貼牌擴編休旅陣容。

HONDA雖然已有Pilot、Passport等大型休旅，但國外傳出HONDA有意再度擴編休旅陣容，就在今年CES大展上，HONDA海外高層就表示，暗示對新一代Nissan Armada頗有興趣，正因為HONDA家族尚缺指標性的家庭取向的旗艦7人座休旅。

HONDA看上Nissan Armada，正好利用雙方即將展開合作，藉由平台資源技術共享，以貼牌方式減少成本開發，而新一代Nissan Armada去年已在9月問世，其外型霸氣，內裝更是舒適豪華。

▲Nissan Armada最多可容納3排8人座配置。

新一代Nissan Armada目前把主力放在北美、中東市場銷售，動力來自Infiniti QX80相同的3.5升V6引擎，搭載9速自排變速箱與四驅系統，來到456匹馬力，71.3公斤米扭力。