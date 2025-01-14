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賓士2024全球銷量出爐「較前年下跌4％」！總共賣出238.9萬輛新車

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 集團近日公布其 2024 年度銷售報告，全年共售出 238.9 萬輛車，較 2023 年衰退 4%，主要的原因在於中國大陸及歐洲市場衰退，使純電動車的銷售下滑，但插電式混合動力車款、高端 (Top-End) 車型及廂型車在第四季均有成長。

▲Mercedes-Benz 在 2024 年共售出 238.9 萬輛車，較 2023 年衰退 4%，主要的原因在於中國大陸及歐洲市場衰退，使純電動車的銷售下滑，但插電式混合動力車款、高端 (Top-End) 車型及廂型車在第四季均有成長。

在高端車款部分，2024 年第四季的成長較第三季來到 34% 之多，來到史上最佳的 82,800 輛，主因是 Mercedes-AMG 車系、S-Class 及 G-Class 的需求增加，其中在美國市場的佔比最高。而 G-Class 在新增純電動的 G 580 e with EQ Technology 版本後，創下該車系的最佳季度銷售表現，另外 Mercedes-AMG 的全新 GT 及 GLC 車型也繳出最佳的季度成績。不過全年度的高端車款銷售因中國大陸市場衰退及電動車需求降低，總銷售量為 281,500 輛，較 2023 年衰退 14%。

▲G-Class 在新增純電動的 G 580 e with EQ Technology 版本後，創下該車系的最佳季度銷售表現。

核心車款部分，主力的 E-Class 及 GLC 車系都擁有穩定的銷售量，另插電式混合動力車款的全球年成長達 13% 之多，不過純電動車型的銷售速度較慢，全年銷售較 2023 年衰退 23%，為 185,100 輛。而所有核心車款總銷售量為 1,167,100 輛，較 2023 年成長 6%。

▲主力的 E-Class 及 GLC 車系都擁有穩定的銷售量，另插電式混合動力車款的全球年成長達 13% 之多，不過純電動車型的銷售速度較慢，全年銷售較 2023 年衰退 23%，為 185,100 輛。

廂型車部分，在 2024 年第四季的總銷量為 105,700 輛，較第三季成長 16%，也創下全年最佳季度成績。歐洲市場仍是主要銷售所在，美國市場受到 Metris 車系停產，以及中國大陸市場廂型車正在進行改款而有所影響，使全年廂型車總銷量較 2023 年衰退 9% 為 405,600 輛，不過純電動的廂型車系在 2024 年第四季成長幅度達到 59%。

▲Mercedes-Benz 廂型車在 2024 年第四季的總銷量為 105,700 輛，較第三季成長 16%，也創下全年最佳季度成績。

國內市場方面，去年 Mercedes-Benz 共掛牌 26,296 輛，市場佔有率為 5.7%，整體銷售表現較 2023 年成長 7.6%。Mercedes-Benz 董事會成員兼行銷與銷售主管 Britta Seeger 表示，該廠以強勁的銷售季度結束了 2024 年，尤其是高端車型和 G-Class 表現令人振奮。2025 年將會進行全新 CLA 車型的全球首發，有助於提升銷售表現。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Mercedes-Benz賓士2024全球銷量汽車新車中國大陸

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