保時捷2024銷量「大陸衰退28%最多」！台灣賣出5240輛成長7%

▲保時捷公布2024年銷量，其中受到大陸市場衰退28%影響，也使2024年較2023年衰退3%。（圖／翻攝自Porsche，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）公布2024年銷售成績！去年全球共賣出310,718輛，受到大陸市場影響，較2023年衰退3%。台灣市場方面則賣出5,240輛，成長7％，期中又以Cayenne成長33%最多。

保時捷在去年全面更新產品陣容，六大車系中包括Panamera、Taycan、911、Macan都相繼迎來改款更新，同時電動跑車的銷售佔比也從22%增加至27%。另外，保時捷車主個人化車輛的比例也明顯提升。

個別市場中，北美市場去年共賣出86,541輛，是保時捷最大市場；而歐洲（德國除外）則賣出75,899輛，成長8%，故鄉德國則賣出35,858輛、成長11%。至於大陸市場則衰退最劇烈，較前年銳減22,396輛，全年僅賣出56,887輛，下滑-28％。

▲保時捷去年以北美市場銷售最多，除了大陸市場以外皆呈現成長。



保時捷電動Macan在去年9月上市後，全球共賣出18,278輛，至於燃油版Macan則在歐盟以外的市場販售，也使Macan車系去年衰退5%，共賣出82,795輛。

台灣市場方面，去年共賣出5,240輛，成長7% ，其中911跑車年成長66%、718車系也成長50%，而Cayenne休旅也成長33%。

▲台灣市場去年成長7%，共賣出5,240輛。