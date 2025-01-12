BMW「最新全景數位系統」CES展首發！關鍵駕駛資訊貫穿擋風玻璃下方

圖文／7Car 小七車觀點

BMW Group 日前 (1/7) 於官方網站宣布，其於美國拉斯維加斯舉辦的 2025 消費電子展（CES）上，正式發表全新 BMW Panoramic iDrive 全景系統。作為即將於 2025 年底量產上市的 Neue Klasse 核心亮點，該系統結合了全新的 BMW Panoramic Vision 全景顯示功能以及 BMW Operating System X 作業系統，預計將隨 Neue Klasse 上市後逐漸應用於所有新車型上。該技術創新將重新定義品牌車輛操作體驗，並展現以駕駛者為中心的設計理念。

BMW Panoramic Vision 全景顯示功能為本次首發的最大亮點之一，其投影範圍橫跨擋風玻璃下方，將關鍵駕駛資訊精確呈現在駕駛者視線內，同時可依個人需求調整顯示內容。此外，該系統還整合了可選配的 BMW 3D Head-Up Display，可於駕駛視線內顯示導航和自動駕駛資訊，提供更高的駕駛專注度。

另一創新在於全新的中央觸控螢幕與多功能方向盤設計。該觸控螢幕搭載全新矩陣背光技術，提供直覺操作，具備 QuickSelect 快捷選單並支援將內容以滑動方式傳輸至全景顯示器，同時還能與 Panoramic Vision 進行互動。而全新多功能方向盤則採用原廠稱呼為「shy-tech」的設計，整體延續 BMW 的「雙手不離方向盤，雙眼不離路面」原則，盤面上按鈕僅在需要時點亮，並結合觸覺回饋功能，意味著駕駛者無須將視線移開道路進行操作，提升整體駕駛專注度與便利性。

而全新 BMW Operating System X 則是此次技術升級的另一關鍵，這套系統是基於 Android Open Source Project 開發，具備高度的升級與更新能力，確保車輛技術的長期前瞻性。原廠宣稱，透過大規模的用戶數據分析與實驗研究，該系統可實現更高層次的個性化操作，例如：駕駛模式設定、顯示界面，以及氣氛燈與介面配色調整。而內建新增的 BMW Intelligent Personal Assistant（智能個人助理）則採用了大型語言模型技術，具備更自然的語音互動能力。例如，駕駛者可直接說出「帶我到附近有販售食物的充電站」這樣的複雜指令，系統即可快速回應。

BMW Panoramic iDrive 將從 2025 年底開始，應用於所有全新 BMW 車型，無論車型或驅動技術。這套系統不僅整合了全新科技，更結合直覺化設計與高度個性化，為駕駛者打造全新的汽車使用體驗。正如 BMW Group 設計高層 Adrian van Hooydonk 所言：「全新 BMW Panoramic iDrive 不僅使車輛更智慧化，還提供了更豐富的個性化選項，讓每一輛 BMW 都能成為駕駛者的專屬座駕。」隨著這項技術的問世，BMW 將再次站上汽車科技的前沿，為未來的智慧駕駛奠定基礎。