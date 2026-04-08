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台灣Hyundai公布年度計畫「0關稅美製車有譜了」！3年推9新車搶市

▲台北車展／Hyundai「旗艦大型休旅車」首發！2.5渦輪油電更討喜。（圖／記者張慶輝攝）

▲Hyundai南陽實業公布年度計畫，Palisade確認會在今年來台。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Hyundai南陽實業今（8）日宣布年度重點計畫，不僅宣布3年將推出9款以上的新車、1年1款CKD國產車型外，包括近期討論熱度極高的美製車也會評估導入，包括Elantra轎跑車、Ioniq 9電動3排座休旅以及全新皮卡車都在名單上，讓台灣車迷享有更豐富也更完整的產品線。

▲2025美規Hyundai Elantra 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲美製美規的Elantra轎跑車，正在積極評估導入的可能性。（圖／翻攝自Hyundai）

在產品規劃之上，Hyundai未來將以油電科技為核心，除了現有的產品之外，包括已在台北車展亮相的Palisade，還有未來的Elantra、Kona、Staria等都將搭載油電動力，其中Palisade將肩負展現TMED-II次世代油電技術的任務，將與Staria 1.6T Hybrid、以及1款全新國產車，一同在今年正式與台灣車迷見面。

▲主打入門首購族，搶先亮相的Hyundai Stargazer將現身印尼車展。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Stargazer將搶攻預算型買家的利基市場。（圖／翻攝自Hyundai）

除了前述的多款新車外，Hyundai也積極拓展利基市場，不僅要透過Elantra鎖定年輕客層，還將導入Stargazer，進一步搶佔入門MPV市場；參考海外市場規格，Stargazer搭載1.5升4缸自然進氣引擎，可輸出115匹馬力與14.7公斤米扭力，搭配CVT變速箱，印尼入門款售價更是低於新台幣50萬元，預期會吸引不少預算型買家目光。

▲IONIQ 9 。（圖／翻攝自Hyundai）

▲美製美規的Ioniq 9電動3排座休旅車，同樣在評估導入的名單之上。（圖／翻攝自Hyundai）

在美製美規車款方面，Hyundai也表示正持續評估Elantra、Ioniq 9與全新皮卡車型導入台灣市場的可能性，參照Hyundai美國官網，Elantra的入門價為25,450美元，約合新台幣81萬，而Ioniq 9則是58,955美元，約合新台幣187萬，實際進到台灣後的售價值得期待。

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