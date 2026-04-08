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台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

日前才有福特野馬大降價26萬、Infiniti QX60降幅30萬，已經引起不少美製車遐想空間，而日前也表態會有美製車評估計劃的和泰TOYOTA，旗下的7人座MPV Sienna悄悄現身在環境部送測，是否也要跟風搭上美製車零關稅降價列車！

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）

▲TOYOTA Sienna環境部重新送測，動力維持2.5升油電，不過新增了四驅新車型。

台美汽車零關稅逐漸成為車廠共識，福特六和、裕隆日產、賓士、BMW、HONDA都有美製車討論規劃，不難發現，各大車廠早已蠢蠢欲動，一場圍繞美國製造的產品卡位戰正悄悄展開。

目前TOYOTA在台灣販售、同時也是少數美國生產導入的7人座MPV Sienna，自然被點名是最有機會受惠的車款之一，如今現身在環境部進行送測，為美製車關稅議題埋下最大伏筆。

▲TOYOTA Sienna最新送測曝光！有望搭上美製車零關稅列車。（圖／翻攝自環境部、TOYOTA）

▲TOYOTA Sienna官網售價238萬起，若真有望降價，有機會逼近200萬出頭。

以目前TOYOTA Sienna 238、295萬雙車型價格來看，參考日前Infiniti QX60、福特Mustang分別調降30、26萬售價，若未來Sienna搭上零關稅效益，降幅可能會落在20萬至30萬元之間。

除了最新曝光的TOYOTA Sienna，和泰日前也表示會有多款全新美製車規劃，雖未點名車款名單，但像是TOYOTA Highlander、Grand Highlander、Tundra、LEXUS TX等美製熱門車款，都是網友許願敲碗的口袋名單。

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