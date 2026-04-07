「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

▲下一代Corolla Cross傳出正在開發中！用上關鍵的1.5升油電。（預想圖／翻攝自《carview!》）

記者徐煜展／綜合報導

自去年登場的TOYOTA Corolla概念車後，已經為整個Corolla家族埋下大改款伏筆，作為台灣、全球暢銷的休旅霸主Corolla Cross，也傳出改款消息，不僅空間尺碼放大更討喜，更預期用上豐田最新開發的全新1.5升油電系統。

▲Corolla Cross在日本同樣也是主力之一，超過5年的好評熱銷，但始終未進行大幅度的改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

台灣不只瘋Corolla Cross，自2021年導入日本後也迅速走紅，成為Yaris Cross、RAV4之間的銷售主力，而如今Corolla Cross現行款也銷售超過5年時間，理所當然進入大改款週期。

下一代Corolla預期新車會在車身尺碼上略為放大，進一步提升車室空間與乘坐舒適性，同時透過輕量化與車體剛性強化，帶來更好的行路質感與安全表現。

豐田集團目前手上正在開發1.5升、2.0升全新引擎，而關鍵的1.5升引擎將適用於主力中小型級距，下一代Corolla Cross將導入新開發1.5升動力系統，並讓油電技術再進化，持續強化節能與性能表現。此外，車載系統有望導入TOYOTA新一代「Arene」軟體平台，意味著未來在數位體驗、車機功能甚至OTA升級方面，都將迎來明顯提升。