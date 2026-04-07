ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

▲下一代Corolla Cross傳出正在開發中！用上關鍵的1.5升油電。（預想圖／翻攝自《carview!》）

▲下一代Corolla Cross傳出正在開發中！用上關鍵的1.5升油電。（預想圖／翻攝自《carview!》）

記者徐煜展／綜合報導

自去年登場的TOYOTA Corolla概念車後，已經為整個Corolla家族埋下大改款伏筆，作為台灣、全球暢銷的休旅霸主Corolla Cross，也傳出改款消息，不僅空間尺碼放大更討喜，更預期用上豐田最新開發的全新1.5升油電系統。

▲下一代Corolla Cross傳出正在開發中！用上關鍵的1.5升油電。（預想圖／翻攝自《carview!》）

▲下一代Corolla Cross傳出正在開發中！用上關鍵的1.5升油電。（預想圖／翻攝自《carview!》）

▲Corolla Cross在日本同樣也是主力之一，超過5年的好評熱銷，但始終未進行大幅度的改款。（圖／翻攝自TOYOTA）

台灣不只瘋Corolla Cross，自2021年導入日本後也迅速走紅，成為Yaris Cross、RAV4之間的銷售主力，而如今Corolla Cross現行款也銷售超過5年時間，理所當然進入大改款週期。

下一代Corolla預期新車會在車身尺碼上略為放大，進一步提升車室空間與乘坐舒適性，同時透過輕量化與車體剛性強化，帶來更好的行路質感與安全表現。

豐田集團目前手上正在開發1.5升、2.0升全新引擎，而關鍵的1.5升引擎將適用於主力中小型級距，下一代Corolla Cross將導入新開發1.5升動力系統，並讓油電技術再進化，持續強化節能與性能表現。此外，車載系統有望導入TOYOTA新一代「Arene」軟體平台，意味著未來在數位體驗、車機功能甚至OTA升級方面，都將迎來明顯提升。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅新年式油電Corolla Sport掀背鋼砲

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【直接幫你簽！】費嫂現場超親民　這距離也太近了吧????

推薦閱讀

油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

最新文章

油車換特斯拉首次提供3萬換購補貼2026-04-07

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」2026-04-07

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

賓士小改款EQS將導入線控轉向2026-04-06

油價狂漲改開電動車能省下多少錢2026-04-06

Hyundai美製越野休旅車概念亮相2026-04-06

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

熱門文章

油價狂漲改開電動車能省下多少錢2026-04-06

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

賓士小改款EQS將導入線控轉向2026-04-06

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

相關新聞

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

賓士「中型休旅車GLE二度小改款」登場！動力＆科技＆內外全面升級

賓士「中型休旅車GLE二度小改款」登場！動力＆科技＆內外全面升級

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

【周焦點】國產7人座、休旅百萬內開賣　福特進口大降26萬　HONDA新車預告

【周焦點】國產7人座、休旅百萬內開賣　福特進口大降26萬　HONDA新車預告

讀者迴響

熱門文章

油價狂漲「改開電動車能省下多少錢」？1公式讓你快速計算

油價狂漲「改開電動車能省下多少錢」？1公式讓你快速計算

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

賓士小改款EQS「將導入線控轉向技術」！德系車廠首度採用

賓士小改款EQS「將導入線控轉向技術」！德系車廠首度採用

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366