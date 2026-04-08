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台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

▲Volvo XC60銷量破270萬、電動版明年上市 。（圖／翻攝自Volvo）

▲XC60二度小改款預告4月23日上市。（圖／翻攝自Volvo）

記者徐煜展／綜合報導

於去年海外首發的二度小改款Volvo XC60，台灣原廠預告將於4月23日上市，作為品牌主力的中型休旅XC60，改款幅度還不小，外觀、內裝換血提升戰力，經銷端業務已239萬起預售價接單中。

▲Volvo XC60明年底在美生產。（圖／翻攝自Volvo）

▲台灣XC60提供3款車型，入門、中階為主力的2.0升渦輪，頂規為PHEV動力。

台灣原廠尚未釋出改款新XC60車型規格，不過早就已經有不少業務偷跑接單，台灣新XC60規劃將有3款車型，接單預售價239萬起。車型具有Plus B5 AWD、Ultra B5 AWD、Ultra T8 AWD，首波先提供採2.0升渦輪配輕油電的B5動力，擁有250匹馬力、36.8公斤米扭力。

T8車型為2.0升渦輪結合插電式油電，採18.8kWh電池組，輸出來到455匹馬力、72.3公斤米扭力，具有86公里的純電續航力。

▲Volvo XC60明年底在美生產。（圖／翻攝自Volvo）

▲XC60外觀、內裝換新，且入門款就配有豐富的配備。

Plus B5 AWD入門款就有誠意的滿配配備福利，四區恆溫空調、水晶排檔桿等過去偏向中高階車型的配置，如今在入門車型就能入手，整體豪華氛圍直接升級一個檔次。

過去需選配的項目也一併加上去，包含Harman Kardon高階音響系統、360度環景影像、駕駛與副駕駛座記憶功能，以及品牌主打的空氣品質管理系統（AP高效複合清淨科技），現在通通列為標準配備。

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