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Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

▲新一代Kia Seltos有感升級！劍指TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自Kia）

▲新一代Kia Seltos有感升級！劍指TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

身處在競爭激烈的跨界休旅戰場，Kia Seltos人氣討論度自然不低，近來海外已經釋出全新一代大改款，透過空間、外型、內裝等重點升級，迎戰最大勁敵TOYOTA Corolla Cross而來，Seltos作為Kia旗下的熱門休旅，如今也傳出台灣原廠對Seltos相當有興趣，未來不排除會有導入機會。

▲新一代Kia Seltos有感升級！劍指TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自Kia）

▲新一代Kia Seltos空間尺碼放大，帶來更有氣勢的視覺衝擊。

Kia Seltos全新一代最有感部分，第一眼能發現整體車格明顯放大，車長來到4,430mm、軸距2,690mm，定位介於品牌自家Stonic與Sportage之間，補齊家族休旅更完整的產品線。

外觀搭載辨識度極高的Star Map星圖式LED頭尾燈，營造出更強烈的科技感與未來感，甚至連車側也採用隱藏式車門把手來強化空氣力學表現，整體視覺更俐落、也更貼近電動車世代的設計語言。

▲新一代Kia Seltos有感升級！劍指TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自Kia）

▲新一代Kia Seltos有感升級！劍指TOYOTA Corolla Cross。（圖／翻攝自Kia）

▲車內空間乘坐感更舒適，同時導入科技化數位座艙。

新一代Seltos導入雙12.3吋數位座艙，整合儀表與中控螢幕，並支援OTA更新與AI語音助理，科技感直接向更高級距看齊。空間表現也同步進化，後廂容量提升至536公升，對於家庭用車與日常機能都有實質幫助。

動力方面，海外首波提供2.0升自然進氣與1.6升渦輪兩種汽油配置，最大輸出分別為149匹與193匹，並具備前驅與四驅選項，後續更預告將追加Hybrid油電版本。

值得關注的是，這類中型跨界休旅正是台灣市場最熱銷的級距之一，從銷量結構來看幾乎是各品牌兵家必爭之地，據傳台灣原廠對於新一代Seltos也抱持高度興趣，在產品力大幅提升、且未來還有油電動力加持的情況下，台灣導入機率相當高。

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