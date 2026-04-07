三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

▲新一代Pajero預計今年發表！同時台灣導入機率高。（圖／翻攝自《motor-fan》）

記者徐煜展／綜合報導

沉寂一段時間後，三菱Mitsubishi Pajero休旅確定將以全新世代之姿回歸市場，這款曾經叱吒越野界的經典車系，準備重新定義品牌定位，近來海外再度出現新一代Pajero測試車，代表離正式發表已經不遠，將鎖定重度越野玩家與TOYOTA Land Cruiser一較高下。

▲台灣未來進口新車將包含新一代Pajero。

新一代Pajero在台灣不是他國事務，中華三菱日前就透露，從2026年開始啟動2年5款新車計畫，將迎來品牌近年最大規模的產品更新潮，當中進口車陣容就包括新一代Triton皮卡、全新Outlander，以及這次話題核心的Pajero，三款車同步瞄準不同級距。

從目前資訊來看，新一代Pajero將與Mitsubishi Triton共享底盤，並強化越野能力，同時維持過去實用的3排7人座空間，動力系統也不馬虎，預期搭載2.4升渦輪柴油引擎，擁有約204匹馬力與47.9公斤米扭力輸出，當然也不排除導入PHEV油電。

外型設計則導入品牌最新語彙，包含更粗獷的水箱護罩、方正車身輪廓，以及橫貫式燈組，整體氣勢明顯就是衝著硬派越野級距而來。內裝則會與Outlander共享，朝向科技、年輕化邁進。