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澳洲改裝廠「推Suzuki Jimny機械增壓套件」！對應4速自排榨134匹

圖文／7Car 小七車觀點

現行 Suzuki Jimny 推出以俏皮的外型和優異的越野性能成為車迷的話題車款之一，但是只有 1.5 升自然進氣的動力設定一直是車主心中的遺憾。為了解決車主困擾，來自澳洲的改裝品牌 Harrop Engineering 宣布推出專屬 Jimny 車型的機械增壓套件，在不需要引擎周邊大幅度變動的情況下能夠提升引擎性能表現。

▲澳洲改裝品牌 Harrop Engineering 宣布推出專屬 Jimny 車型的機械增壓套件。

根據 Harrop Engineering 表示，這組機械增壓套件適用三門和五門車型，無論是已經有改過大腳或者是舉升套件，都能夠在進行 4x4 越野活動時獲得更豐沛的動力輸出。

Jimny 原廠的 1.5 升四缸自然引擎在原廠狀態下可發揮 101 匹最大馬力與  130 牛頓米峰值扭力。經過 Harrop 開發的機械增壓套件，能夠將最大馬力提升至 134 匹以及 149 牛頓米峰值扭力。透過 TVS900 增壓器，輔以重新調校的 ECU、中冷器、2.5 吋進氣孔的定制碳纖維空濾盒，搭配可在低轉速下提高燃油效率的控制閥，大幅提升低速扭力反應。此外，除了換上專屬機械增壓套件與進氣管之外，若是搭配相對應的排氣系統，最大馬力還可以再提升至 142 匹，扭力峰值也達到 168 牛頓米。值得一提的是，這套機械增壓套件僅適用原廠自排車型，目前手排車型速箱還有不確定因素。

Harrop Engineering 開發的 Jimny 機械增壓套件在官方網站上的標價為 10,990 澳元 (約合新台幣 222,279 元)，對比 Jimny 在澳洲的起價為 34,990 澳元，升級的代價是原車價的三分之一，對於講求 C/P 值的車主來說可能就較為不適合。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：SuzukiJimny越野汽車新車機械增壓改裝HarropEngineering

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