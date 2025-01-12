小鵬「分體飛天汽車CES展亮相」！陸地航母吸3000訂單最快2026交車

圖文／7Car 小七車觀點

小鵬匯天 (Xpeng Aeroht) 日前攜其最新分體式飛行汽車「陸地航母」參加 CES 2025 展覽。為了迎合國際市場需求，團隊專門為其設計了全新車色，目前已獲得超過 3,000 台預訂，並計劃於 2026 年開始交付。

過去一年，「陸地航母」在研發和量產層面取得多項突破。 2024 年初，其飛行體的型號合格證已申請並獲中國大陸民航局受理，為實現飛行認證邁出了關鍵一步。同年 7 月，小鵬匯天完成了 1.5 億美元融資，並啟動全球首個專為飛行汽車設計的現代化量產工廠。此外，「陸地航母」於 11 月在中國國際航空航天博覽會和廣州車展上完成了首次公開飛行展示，並獲得大批訂單，逐步將飛行汽車的夢想化為現實。

在技​​​​術方面，「陸地航母」展示了其獨特的分體式設計。陸行體以三軸六輪設計提供卓越的越野性能，能停入標準車位並由普通駕照駕駛，還配備了全球首個自動分離結合機構，可在車輛行駛或停車時為飛行器快速補能。飛行體則採用創新六旋翼雙涵道設計，結構材料以碳纖維為主，具備輕量化與高強度特性，並搭載自動導航與全域冗餘安全系統，滿足民航級安全標準。

小鵬汽車總裁顧宏地在展會上強調，「我們不僅僅是一家汽車公司，而是未來出行的探索者。」小鵬匯天以飛行汽車為核心，致力於智慧低空出行，並推出包括靜態展示、飛行體驗在內的“享飛計劃”，吸引更多潛在用戶參與和支持。 「陸地航母」的推出無疑將為未來交通方式帶來更多可能性。