台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

▲新年式BMW X5、X6新年式以新車型溝通！配備升級、入手門檻小漲。（圖／翻攝自BMW）

記者徐煜展／綜合報導

台灣BMW總代理汎德於4月8日發表全新年式X5、X6休旅，新年式以鉑金版對外溝通，提供更完整的多元動力選擇，新年式也做了不少有感的配備升級，相較過去門檻小漲7～9萬，售價自354萬元起。

▲新年式入手相較過去有7、9萬漲幅。不過入門款X5 30d車型如今也能擁有帥氣的M Sport套件。

全新年式BMW X5與X6鉑金版在外觀設計上全面進化，導入全新BMW飾光水箱護罩，結合LED頭燈與M Sport套件，勾勒出更具張力的車頭造型；另搭配全新升級的專屬21吋M款輪圈，在磅礡氣勢之中展現鮮明且動感的運動語彙。

X5車系提供xDrive30d M Sport鉑金版售價354萬起、xDrive40i M Sport鉑金版399萬起，2款車系相較舊款分別有9與7萬漲幅。

X6提供xDrive40i M Sport鉑金版售價小漲7萬來到406萬起，X5、X6 40i M Sport車型升級配備21吋M Y輻式輪圈，展現更為鮮明且強烈的性能姿態，全新年式BMW X5鉑金版導入X5 xDrive30d M Sport車型，升級搭載M Sport空力套件、M跑車化電子懸吊系統與緞面鋁質窗框，並配備20吋M星輻式輪圈。

▲內裝升級加熱通風座椅。

X5 xDrive40i M Sport與X6 xDrive40i M Sport車型，升級具備通風與加熱功能的雙前座舒適型座椅，結合豪華型四區恆溫空調，營造細膩且宜人的乘坐氛圍，帶來猶如頭等艙般的尊榮享受。

X5 xDrive30d M Sport則標配多項專屬內裝升級，包括黑色車內頂篷、M多功能真皮方向盤、M金屬駕駛座踏板組，以及16具揚聲器的harman/kardon高傳真音響系統，在豪華基礎之上注入更為鮮明的運動氛圍與駕馭質感。