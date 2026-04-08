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裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

▲裕隆日產預告Nissan即將再推Sakura新車。（圖／翻攝自Nissan）

▲裕隆日產預告Nissan即將再推Sakura新車。（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

3月Nissan為Kicks、Sentra推出Sakura新車型廣受好評，如今原廠再接再厲預告4月15日又有Sakura新車型上市，雖然尚未公告新車來歷，但日前早已有民眾捕獲到X-Trail拍攝廣告宣傳，因此可大致推測出下一台Sakura國產新車就是X-Trail主力中型休旅。

▲裕隆日產預告Nissan即將再推Sakura新車。（圖／翻攝自Nissan）

▲日前X-Trail已被目擊於台北拍攝廣告花絮，因此可推測出下一台Sakura國產新車應就是X-Trail。

4月15日要登場的Sakura國產新車其實不難猜測，台灣Nissan國產車系以Kicks、Sentra、X-Trail為主，3月已經上市Kicks、Sentra，因此4月新車主角應就是X-Trail。

3月上市Kicks、Sentra引起消費者共鳴，提供59.9萬元起超值規格及全新車色，迅速獲得消費者大量正面肯定，上市首週即接300張訂單，而全新日系風格廣告更獲得好評回饋，二支影片於Youtube影音平台上線單週已累積超過140萬次影片播放量，成為Nissan近年來最直擊人心的成功廣告，也因此X-Trail也要趁勝追擊跟上Sakura效應。

▲裕隆日產預告Nissan即將再推Sakura新車。（圖／翻攝自Nissan）

▲配備有望比照Kicks、Sentra，升級重點的通風座椅。

從Kicks、Sentra銷售策略來看，X-Trail應會比照成功的銷售模式，推出新的Sakura新車型，並針對配備進行升級調整，將以通風座椅作為重點，尤其炎熱的夏季即將到來，國產車少見的通風座椅，將成為Nissan國產車系主要的配備賣點。

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