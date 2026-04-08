台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

▲TOYOTA Noah、Voxy即將在台生產，預計今年10月後外銷回日本。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣汽車工業寫下新里程碑！TOYOTA旗下7人座MPV雙生車Noah、Voxy，在日本市場熱銷，為了緩解日本產能，台灣國瑞將在台生產Noah、Voxy，預計今年10月啟動，成為日本TOYOTA背後的生產基地之一。

▲台灣生產Noah、Voxy一年產能約落在3萬輛。

國瑞汽車去年外銷規模達3.6萬輛，而今年10月替日本市場代工生產的Noah、Voxy初估占了約3萬輛，等於幾乎撐起整體外銷量。這不僅代表台灣製造品質獲得原廠肯定，也象徵台日汽車產業合作更進一步，對國瑞來說更是一筆穩定且龐大的訂單來源。

Noah與Voxy這對7人座MPV，在日本長年屬於高人氣家庭用車，主打靈活空間與滑門便利性，加上油電動力配置，成功擄獲當地消費者青睞，而日本原廠將部分產能交由台灣生產，再回銷日本市場，不僅能分擔產線壓力，也讓台灣供應鏈正式打進日本本土市場，意義非凡。

▲初期雖然以日本右駕為主，但未來改款後Noah、Voxy仍不排除會有左駕上市可能。

不過值得注意的是，目前由國瑞生產的Noah、Voxy仍以右駕版本為主，專供日本市場使用，至於台灣消費者關心的左駕國產版本，短時間內仍沒有明確導入規劃，意味著這款高人氣MPV想在國內國產上市，恐怕還得再等等。

從整體布局來看，這次Noah、Voxy由台灣生產並大量外銷日本，不只是單純的產能調配，更像是TOYOTA對台灣製造實力的一次投票，未來是否有機會爭取更多車型或甚至導入國產販售，也成為市場後續關注焦點。