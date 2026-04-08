ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

▲TOYOTA推出新Voxy GR Sport運動款！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Noah、Voxy即將在台生產，預計今年10月後外銷回日本。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣汽車工業寫下新里程碑！TOYOTA旗下7人座MPV雙生車Noah、Voxy，在日本市場熱銷，為了緩解日本產能，台灣國瑞將在台生產Noah、Voxy，預計今年10月啟動，成為日本TOYOTA背後的生產基地之一。

▲TOYOTA Voxy傳小改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲台灣生產Noah、Voxy一年產能約落在3萬輛。

國瑞汽車去年外銷規模達3.6萬輛，而今年10月替日本市場代工生產的Noah、Voxy初估占了約3萬輛，等於幾乎撐起整體外銷量。這不僅代表台灣製造品質獲得原廠肯定，也象徵台日汽車產業合作更進一步，對國瑞來說更是一筆穩定且龐大的訂單來源。

Noah與Voxy這對7人座MPV，在日本長年屬於高人氣家庭用車，主打靈活空間與滑門便利性，加上油電動力配置，成功擄獲當地消費者青睞，而日本原廠將部分產能交由台灣生產，再回銷日本市場，不僅能分擔產線壓力，也讓台灣供應鏈正式打進日本本土市場，意義非凡。

▲日本上架新年式TOYOTA Voxy、Noah MPV！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲初期雖然以日本右駕為主，但未來改款後Noah、Voxy仍不排除會有左駕上市可能。

不過值得注意的是，目前由國瑞生產的Noah、Voxy仍以右駕版本為主，專供日本市場使用，至於台灣消費者關心的左駕國產版本，短時間內仍沒有明確導入規劃，意味著這款高人氣MPV想在國內國產上市，恐怕還得再等等。

從整體布局來看，這次Noah、Voxy由台灣生產並大量外銷日本，不只是單純的產能調配，更像是TOYOTA對台灣製造實力的一次投票，未來是否有機會爭取更多車型或甚至導入國產販售，也成為市場後續關注焦點。

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUVINNOVANoahVoxy

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【喉嚨借過】媽餵狗吃藥動作超迅速 連薩摩耶還沒反應過來XD

推薦閱讀

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

最新文章

169.8萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市2026-04-08

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」2026-04-08

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」2026-04-08

保時捷預告4／14發表新款911跑車2026-04-07

油車換特斯拉首次提供3萬換購補貼2026-04-07

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」2026-04-07

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

熱門文章

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

保時捷預告4／14發表新款911跑車2026-04-07

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」2026-04-08

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」2026-04-07

油價狂漲改開電動車能省下多少錢2026-04-06

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

相關新聞

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366