ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

▲subaru solterra（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA bZ4X去年以大幅降價策略成功打開話題，不僅讓消費者重新關注日系電動SUV，也讓市場開始真正發酵。不過，今年TOYOTA bZ4X雙生車速霸陸Subaru Solterra小改款登場，反而讓整個局勢變得更有看頭，速霸陸用更全面的配備、性能操控優勢，於4月8日以169.8萬上市走出一條不一樣的路，相較過去改款前首發189.8萬，如今改款新Solterra降價20萬來到169.8萬。

▲Subaru,Solterra。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲車頭造型少了粗獷，多了一點都會斯文時尚。

新Solterra車頭最明顯的變化，導入更具識別度的星芒式LED頭燈組，搭配重新雕塑的前保桿與封閉式車頭，整體視覺更俐落，也更接近品牌家族語彙，讓這台電動SUV在夜間辨識度更高。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲輪拱採黑色烤漆處理，光影折射下更有質感。

側面維持跨界SUV的厚實輪廓，但透過細節調整讓比例更協調，輪拱改為烤漆處理，搭配全新20吋雙色切削鋁圈，少了過去塑料感，多了一點高級感與都會氣息。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲貫穿式尾燈，搭配斜背跑旅設計，營造出搶眼的視覺效果。

車尾則延續貫穿式LED尾燈設計，搭配重新優化的擾流尾翼與空力線條，不只是視覺更簡潔，也同步提升風阻表現與行駛靜肅性。外觀雖然不是大改，但修飾過展現更出色的質感美學，讓Solterra更貼近一般消費者審美。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲中控配備螢幕加大，且全景天窗、通風座椅等配備應有盡有。

中控台採用水平延伸設計，將視覺重心拉寬，搭配簡約線條與軟質材質鋪陳，營造出更通透的座艙氛圍。原廠強調人因工學優化，讓駕駛與副駕操作更直覺。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲螢幕操作流暢度優秀，能支援無線手機連結、360度環景。

配備部分也同步進化，包含中控觸控螢幕（整合車機與空調控制）、無線Apple CarPlay／Android Auto、雙無線充電板與多組USB-C接口、360度環景，另還有全景玻璃車頂、通風座椅、Harman Kardon音響等配備，讓車室質感進一步升級，比TOYOTA bZ4X配備來得更討喜。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲空間機能能勝任家庭用車需求，且電動車平台優勢帶來優渥的空間感。

除了科技與質感該有的實用性也沒有少，後行李廂具備約452L容量，開口寬大、地板平整，甚至可以直接橫放高爾夫球袋。再加上雙層底板設計，不論是日常採買還是戶外活動，都能靈活運用。腳踢感應式電動尾門使用上便利，尤其雙手拿滿東西時特別有感。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲全車具備完整的L2 ADAS輔助科技。

Solterra同樣搭載最新Subaru Safety Sense，包含ACC主動跟車、車道維持、盲點偵測與下車警示等功能，並針對電動車結構強化電池防護與碰撞安全，對Subar來說，安全從來不是選配，而是標配。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲內裝設計與TOYOTA最大不同，台灣Solterra多了四驅模式，提供駕駛即時檢閱狀態。

如果把bZ4X當成入門電動SUV，那Solterra就是更完整、更全面，台灣目前販售的bZ4X僅提供單馬達前驅配置，主打價格與入手門檻；但Solterra一出手就維持雙馬達四驅設定，搭配更完整配備，產品定位明顯往上切分，不是跟TOYOTA打價格戰，而是給更全面的配備、四驅動力來搶單。

別忘了它是一台速霸陸！Solterra搭載X-MODE脫困系統，提供SNOW/DIRT與DEEP SNOW/MUD模式，搭配陡坡緩降控制與抓地力控制系統，在濕滑或鬆軟地形依然能穩定前進。雖然多數車主未必真的會拿去越野，但這套系統帶來的更安心的穩定感。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲動力電池模組、馬達優化升級，性能輸出更有感。

改款新Solterra XT最有感的升級， 前馬達輸出提升至167kW，搭配後馬達88kW，整體綜效馬力達338匹，0～100km/h加速僅需5.1秒，帶點性能味的電動跑旅設定，爽度絕對比單馬達前驅的TOYOTA bZ4X更直接。

實際踩下電門，電動車特有的瞬間扭力釋放相當直接，沒有任何遲滯，速線性且飽滿，不會有突兀感，但速度卻是不斷堆疊上來。如果說bZ4X是平順好開，那Solterra就是多了一份「推背樂趣」。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲再加上四驅與調校的得宜的底盤，Solterra開起來給人相當高的信心與樂趣。

速霸陸引以為傲的四驅系統是精髓，e-SAWD對稱式全時四驅，透過前後eAxle電動馬達獨立控制，能即時分配扭力到四輪，讓車輛在各種路況下維持最佳抓地力。實際感受轉向更精準，入彎更俐落，彎中循跡性優秀，後軸穩定性明顯提升，再加上低重心電池配置與e-SGP高剛性底盤，整體操控感受確實比想像中更有樂趣。

針對底盤與懸吊重新調校，減少側傾，同時優化路面回饋，讓整體行路質感更細膩，搭配車室隔音強化，車內靜謐性提升明顯。特別是在高速巡航時，風切聲與路噪都被有效抑制，前後座對話清晰度也提升不少。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲電池管理系統升級，帶來更好的續航力表現。

續航力表現上，Solterra透過電池容量提升、電控優化與空氣力學改善，續航來到601km（NEDC），已達主流安心水準。充電方面支援150kW DC快充，約30分鐘可充至80%，並採用水冷式電池溫控系統，即使在高負載或極端氣候下，也能維持穩定性能。

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

►台灣2025年國產車銷售排行出爐！TOYOTA、HONDA包辦前五名

►台灣鴻華先進「第2款百萬內」電動車曝光！有望提供雙動力配置

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：SubaruForesterSUV跨界四驅休旅車SolterraTOYOTABZ4X

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【不講武德】輸了去睡覺！媽媽發動決鬥邀請　兒子贏了戰鬥陀螺卻笑不出來

推薦閱讀

台灣Hyundai公布年度計畫「0關稅美製車有譜了」！3年推9新車搶市

台灣Hyundai公布年度計畫「0關稅美製車有譜了」！3年推9新車搶市

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

台灣TOYOTA 7人座MPV「美製車零關稅有望降30萬」！送測曝光埋降價伏筆

台灣5年「暴增27萬輛豪車」！有錢人超跑沒人敢開　代駕也會怕

台灣5年「暴增27萬輛豪車」！有錢人超跑沒人敢開　代駕也會怕

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

最新文章

台灣Hyundai年度計畫美製車有譜2026-04-08

台灣TOYOTA 7人座MPV「零關稅有望降30萬」2026-04-08

台灣5年「暴增27萬輛豪車」2026-04-08

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」2026-04-08

169.8萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市2026-04-08

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」2026-04-08

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」2026-04-08

保時捷預告4／14發表新款911跑車2026-04-07

油車換特斯拉首次提供3萬換購補貼2026-04-07

熱門文章

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛2026-04-08

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」2026-04-08

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」2026-04-08

169.8萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市2026-04-08

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」2026-04-08

保時捷預告4／14發表新款911跑車2026-04-07

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

相關新聞

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

台灣生產「TOYOTA 7人座MPV」年產3萬輛！國產左駕還要再等等

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

裕隆日產預告4月「Nissan國產新車上市」！主力中型休旅升級配備更舒適

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

台灣BMW兩款「休旅售價調漲」！新年式X5、X6配備升級上市

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

台灣Volvo「改款主力休旅XC60來了」預告4月上市！預售價239萬起接單

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366