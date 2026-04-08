169.8萬、降價20萬！速霸陸「新Solterra休旅」上市　配備實力更全面

▲不跟TOYOTA bZ4X打價格戰！新Solterra產品、實力更全面。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA bZ4X去年以大幅降價策略成功打開話題，不僅讓消費者重新關注日系電動SUV，也讓市場開始真正發酵。不過，今年TOYOTA bZ4X雙生車速霸陸Subaru Solterra小改款登場，反而讓整個局勢變得更有看頭，速霸陸用更全面的配備、性能操控優勢，於4月8日以169.8萬上市走出一條不一樣的路，相較過去改款前首發189.8萬，如今改款新Solterra降價20萬來到169.8萬。

▲車頭造型少了粗獷，多了一點都會斯文時尚。

新Solterra車頭最明顯的變化，導入更具識別度的星芒式LED頭燈組，搭配重新雕塑的前保桿與封閉式車頭，整體視覺更俐落，也更接近品牌家族語彙，讓這台電動SUV在夜間辨識度更高。

▲輪拱採黑色烤漆處理，光影折射下更有質感。

側面維持跨界SUV的厚實輪廓，但透過細節調整讓比例更協調，輪拱改為烤漆處理，搭配全新20吋雙色切削鋁圈，少了過去塑料感，多了一點高級感與都會氣息。

▲貫穿式尾燈，搭配斜背跑旅設計，營造出搶眼的視覺效果。

車尾則延續貫穿式LED尾燈設計，搭配重新優化的擾流尾翼與空力線條，不只是視覺更簡潔，也同步提升風阻表現與行駛靜肅性。外觀雖然不是大改，但修飾過展現更出色的質感美學，讓Solterra更貼近一般消費者審美。

▲中控配備螢幕加大，且全景天窗、通風座椅等配備應有盡有。

中控台採用水平延伸設計，將視覺重心拉寬，搭配簡約線條與軟質材質鋪陳，營造出更通透的座艙氛圍。原廠強調人因工學優化，讓駕駛與副駕操作更直覺。

▲螢幕操作流暢度優秀，能支援無線手機連結、360度環景。

配備部分也同步進化，包含中控觸控螢幕（整合車機與空調控制）、無線Apple CarPlay／Android Auto、雙無線充電板與多組USB-C接口、360度環景，另還有全景玻璃車頂、通風座椅、Harman Kardon音響等配備，讓車室質感進一步升級，比TOYOTA bZ4X配備來得更討喜。

▲空間機能能勝任家庭用車需求，且電動車平台優勢帶來優渥的空間感。

除了科技與質感該有的實用性也沒有少，後行李廂具備約452L容量，開口寬大、地板平整，甚至可以直接橫放高爾夫球袋。再加上雙層底板設計，不論是日常採買還是戶外活動，都能靈活運用。腳踢感應式電動尾門使用上便利，尤其雙手拿滿東西時特別有感。

▲全車具備完整的L2 ADAS輔助科技。

Solterra同樣搭載最新Subaru Safety Sense，包含ACC主動跟車、車道維持、盲點偵測與下車警示等功能，並針對電動車結構強化電池防護與碰撞安全，對Subar來說，安全從來不是選配，而是標配。

▲內裝設計與TOYOTA最大不同，台灣Solterra多了四驅模式，提供駕駛即時檢閱狀態。

如果把bZ4X當成入門電動SUV，那Solterra就是更完整、更全面，台灣目前販售的bZ4X僅提供單馬達前驅配置，主打價格與入手門檻；但Solterra一出手就維持雙馬達四驅設定，搭配更完整配備，產品定位明顯往上切分，不是跟TOYOTA打價格戰，而是給更全面的配備、四驅動力來搶單。

別忘了它是一台速霸陸！Solterra搭載X-MODE脫困系統，提供SNOW/DIRT與DEEP SNOW/MUD模式，搭配陡坡緩降控制與抓地力控制系統，在濕滑或鬆軟地形依然能穩定前進。雖然多數車主未必真的會拿去越野，但這套系統帶來的更安心的穩定感。

▲動力電池模組、馬達優化升級，性能輸出更有感。

改款新Solterra XT最有感的升級， 前馬達輸出提升至167kW，搭配後馬達88kW，整體綜效馬力達338匹，0～100km/h加速僅需5.1秒，帶點性能味的電動跑旅設定，爽度絕對比單馬達前驅的TOYOTA bZ4X更直接。

實際踩下電門，電動車特有的瞬間扭力釋放相當直接，沒有任何遲滯，速線性且飽滿，不會有突兀感，但速度卻是不斷堆疊上來。如果說bZ4X是平順好開，那Solterra就是多了一份「推背樂趣」。

▲再加上四驅與調校的得宜的底盤，Solterra開起來給人相當高的信心與樂趣。

速霸陸引以為傲的四驅系統是精髓，e-SAWD對稱式全時四驅，透過前後eAxle電動馬達獨立控制，能即時分配扭力到四輪，讓車輛在各種路況下維持最佳抓地力。實際感受轉向更精準，入彎更俐落，彎中循跡性優秀，後軸穩定性明顯提升，再加上低重心電池配置與e-SGP高剛性底盤，整體操控感受確實比想像中更有樂趣。

針對底盤與懸吊重新調校，減少側傾，同時優化路面回饋，讓整體行路質感更細膩，搭配車室隔音強化，車內靜謐性提升明顯。特別是在高速巡航時，風切聲與路噪都被有效抑制，前後座對話清晰度也提升不少。

▲電池管理系統升級，帶來更好的續航力表現。

續航力表現上，Solterra透過電池容量提升、電控優化與空氣力學改善，續航來到601km（NEDC），已達主流安心水準。充電方面支援150kW DC快充，約30分鐘可充至80%，並採用水冷式電池溫控系統，即使在高負載或極端氣候下，也能維持穩定性能。