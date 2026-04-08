32.8萬！台日合作電動三輪車「Lean3開放個人訂購」　明年第1季交車

圖文／7Car 小七車觀點

Lean Mobility 今 (4/8) 日宣佈啟動城市小型電動車 Lean3 個人版預訂程序，預訂價新臺幣 32.8 萬元起，預訂金為 5,000 元。根據官方公布時程，個人版預計於 2027 年第一季陸續交車，而先前已啟動的企業版則預計於 2026 年 8 月之後展開交付，實際順序將依訂單成立時間安排。

Lean3 採用「前二後一」的三輪配置與低重心設計，塑造出獨特的視覺比例。車身尺碼為長 2,470mm、寬 970mm、高 1,570mm，軸距 1,800mm，最小迴轉半徑僅 3.6 公尺。車體結構選用高強度鋼材，並以汽車等級的沖壓與焊接工法打造，提供穩定性與耐用性。企業版出廠為未塗裝的基底黑，便於企業自行包膜，銀色為加購選配；個人版則提供銀、白、黃三種車色。

座艙採全封閉式設計，標配空調系統（暖氣為選配），營造不受天候影響的私密空間。原廠以非對稱布局將操作機能與空間整合，所有功能與介面皆配置於觸手可及之處，賦予駕駛者「穿戴」車輛般的一體感。車內配備觸控式螢幕儀錶板、USB Type-C 手機充電設備，並支援 ISOFIX 兒童安全座椅規格。

Lean3 搭載後輪輪轂電機驅動，最高速度為 80 公里/小時。採用 8.1 kWh 磷酸鐵鋰電池，WLTC class1 續航里程為 100 公里。充電方面，AC 110V 充電約需 7 小時，AC 220V 約需 5 小時（開發中暫定值）。車輛配備獨家 Active Lean Technology 主動式車身傾角系統，於過彎時自動調整車身傾斜角度，並設有冗餘備援機制，在感測器、ECU 與電源系統異常時可引導車輛平穩減速停止。

根據交通部草案公告，Lean3 歸類為普通重型機車（白牌），但駕駛人須持有小型車（汽車）以上駕照，不得行駛高速公路或快速道路，一般道路比照小型車規定禁行機慢車道且不須兩段式左轉，並得停放於小型車停車格位。所有預訂皆透過官方網站進行，正式購車合約成立前可取消預訂並於審閱期內全額退還預訂金。未來原廠規劃於北、中、南設立實體展銷與保修據點，相關資訊將於上市前陸續公布。