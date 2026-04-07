ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 近日宣布，將於 2026 年 4 月 14 日以線上影片形式發表一款全新的 911 車型。官方描述這款車為「特別有趣」，並強調其能帶來「純粹的駕駛樂趣」。發表會將於 YouTube 與 Porsche Newsroom 同步直播，並由知名汽車專家參與測試與介紹。

目前 Porsche 僅釋出一張覆蓋車罩的預告照片，顯示這款新車並未配備大型尾翼，推測並非頂級性能取向的 GT2 RS 等車型。儘管車身細節被隱藏，但從引擎蓋通風口與傳統外露式車門把手等特徵來看，外界普遍猜測這款新車可能是傳聞已久的 911 GT3 敞篷版本。

GT3 敞篷版即將問世？　Porsche 預告發表新款 911 車型

據官方說明，發表影片將以娛樂性電影風格呈現，並由多位資深汽車專家親自駕駛，在西班牙特內里費島的山區道路上進行首度測試。該路段以曲折與高難度著稱，適合展現新款 911 的底盤調校與動態表現。保時捷尚未公布車輛的動力規格與正式名稱。

雖然部分媒體一度聯想到 911 Speedster，但預告圖中顯示的硬頂結構排除了Speedster 的可能性。業界普遍推測，若確實為 GT3 敞篷版，則有望搭載 4.0 升自然進氣水平對臥六缸引擎，並提供六速手排變速箱選項。更多詳細資訊，將於 4 月 14 日全球首映後正式揭曉。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911GT3敞篷版汽車新車跑車雙門敞篷車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

害140人中毒！高雄毒春捲疑「蛋出問題」　陳其邁下令溯源

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

保時捷預告4／14發表新款911跑車2026-04-07

油車換特斯拉首次提供3萬換購補貼2026-04-07

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」2026-04-07

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

賓士小改款EQS將導入線控轉向2026-04-06

油價狂漲改開電動車能省下多少錢2026-04-06

Hyundai美製越野休旅車概念亮相2026-04-06

熱門文章

「TOYOTA神車休旅」即將大改款2026-04-07

保時捷預告4／14發表新款911跑車2026-04-07

Kia「大改款跨界休旅登場」2026-04-07

三菱經典休旅測試準備發表2026-04-07

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬2026-04-07

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」2026-04-07

油價狂漲改開電動車能省下多少錢2026-04-06

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

油車換特斯拉首次提供3萬換購補貼2026-04-07

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

相關新聞

油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

賓士小改款EQS「將導入線控轉向技術」！德系車廠首度採用

賓士小改款EQS「將導入線控轉向技術」！德系車廠首度採用

Hyundai「美製越野休旅車」概念亮相！硬派鋼鐵外型預告皮卡版

Hyundai「美製越野休旅車」概念亮相！硬派鋼鐵外型預告皮卡版

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

讀者迴響

熱門文章

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

「TOYOTA神車休旅」即將大改款！空間放大更舒適　搭載全新1.5升油電

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

Kia「大改款跨界休旅登場」鎖定TOYOTA神車！台灣有機會導入

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

三菱經典休旅測試準備發表「台灣即將導入」！3排7人座挑戰TOYOTA

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

愛快羅密歐「改款新休旅」開賣新台幣160萬！台灣第4款新車導入有譜

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

台灣BMW「全新iX3休旅下半年上市」！賓士電動GLC年底對決

油價狂漲「改開電動車能省下多少錢」？1公式讓你快速計算

油價狂漲「改開電動車能省下多少錢」？1公式讓你快速計算

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366