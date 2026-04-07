保時捷預告「4／14發表新款911跑車」！業界推測有望是GT3敞篷版

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 近日宣布，將於 2026 年 4 月 14 日以線上影片形式發表一款全新的 911 車型。官方描述這款車為「特別有趣」，並強調其能帶來「純粹的駕駛樂趣」。發表會將於 YouTube 與 Porsche Newsroom 同步直播，並由知名汽車專家參與測試與介紹。

目前 Porsche 僅釋出一張覆蓋車罩的預告照片，顯示這款新車並未配備大型尾翼，推測並非頂級性能取向的 GT2 RS 等車型。儘管車身細節被隱藏，但從引擎蓋通風口與傳統外露式車門把手等特徵來看，外界普遍猜測這款新車可能是傳聞已久的 911 GT3 敞篷版本。

據官方說明，發表影片將以娛樂性電影風格呈現，並由多位資深汽車專家親自駕駛，在西班牙特內里費島的山區道路上進行首度測試。該路段以曲折與高難度著稱，適合展現新款 911 的底盤調校與動態表現。保時捷尚未公布車輛的動力規格與正式名稱。

雖然部分媒體一度聯想到 911 Speedster，但預告圖中顯示的硬頂結構排除了Speedster 的可能性。業界普遍推測，若確實為 GT3 敞篷版，則有望搭載 4.0 升自然進氣水平對臥六缸引擎，並提供六速手排變速箱選項。更多詳細資訊，將於 4 月 14 日全球首映後正式揭曉。