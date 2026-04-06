Hyundai「美製越野休旅車」概念亮相！硬派鋼鐵外型預告皮卡版

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 於2026年紐約國際車展上，全球首發了名為「Boulder Concept」的概念休旅車。這款設計大膽的車型不僅是品牌設計語彙的全新詮釋，更重要的意義在於，它預演了 Hyundai 預計於2030年前推出的首款美國製非承載式車身結構 (Body-on-Frame) 中型皮卡的設計藍圖，宣示品牌將正式進軍強調越野與承載能力的傳統強勢市場。

Boulder Concept 的設計核心圍繞著 Hyundai 的「Art of Steel」設計哲學，將鋼材的強韌與可塑性轉化為兼具雕塑感與功能性的造型語言。概念車呈現出方正、直立的雙廂輪廓，營造出穩健的視覺存在感。車身細節處處彰顯其越野導向，包括配備了 37 英吋的泥地輪胎、車尾門搭載全尺寸備胎，並擁有優異的進入角、離去角與穿越角，以確保在嚴苛地形中的通過性。特別的是，車身包括拖車鉤與門把手在內的部件，採用了反光材質，在光線不足時能勾勒出車身輪廓，提升夜間辨識度。

為滿足戶外探險的多元需求，Boulder Concept 在機能性上也有諸多巧思。其車頂搭載了低輪廓的堅固行李架，並以鋼製網格強化承載能力；車尾門則採用創新的雙鉸鏈設計，可向兩側開啟，適應各種裝載情境，並配有電動升降後窗，便於放置長型物品或增加車內通風。車艙內部則採用耐用材質，並保留實體按鍵與旋鈕，確保在顛簸路面行駛時仍能直覺操作，同時還配置了可摺疊的托盤桌，滿足戶外用餐或臨時工作的需求。

Hyundai 高層在發表會上明確指出，Boulder Concept 不僅是一款設計研究作品，更代表了品牌未來在北美市場的重要戰略方向。Hyundai 將投入資源，確保未來量產的車身分離式車款，將遵循「在美國設計、為美國開發、在美國生產」的原則，並且使用 Hyundai 位於美國的鋼廠所生產的鋼材。此舉被視為 Hyundai 積極回應美國消費者對這類車款需求的重要承諾，並計畫藉此開拓全新的客戶群。

Hyundai 北美分公司總裁強調，開發一款強固的中型皮卡對於品牌在美國市場而言，是極具成長潛力的重要機會。目前 Hyundai 已確認，包含這款未來的中型皮卡在內，預計於 2030 年前在北美推出多達 36 款新車型。此次 Boulder Concept 的亮相，明確揭示了 Hyundai 對於車身分離式車款的設計方向與功能訴求，為其量產車型的後續發展鋪設了清晰的道路，展現出品牌在傳統以美系品牌主導的級距中，積極爭取一席之地的決心。