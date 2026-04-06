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Hyundai「美製越野休旅車」概念亮相！硬派鋼鐵外型預告皮卡版

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 於2026年紐約國際車展上，全球首發了名為「Boulder Concept」的概念休旅車。這款設計大膽的車型不僅是品牌設計語彙的全新詮釋，更重要的意義在於，它預演了 Hyundai 預計於2030年前推出的首款美國製非承載式車身結構 (Body-on-Frame) 中型皮卡的設計藍圖，宣示品牌將正式進軍強調越野與承載能力的傳統強勢市場。

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

Boulder Concept 的設計核心圍繞著 Hyundai 的「Art of Steel」設計哲學，將鋼材的強韌與可塑性轉化為兼具雕塑感與功能性的造型語言。概念車呈現出方正、直立的雙廂輪廓，營造出穩健的視覺存在感。車身細節處處彰顯其越野導向，包括配備了 37 英吋的泥地輪胎、車尾門搭載全尺寸備胎，並擁有優異的進入角、離去角與穿越角，以確保在嚴苛地形中的通過性。特別的是，車身包括拖車鉤與門把手在內的部件，採用了反光材質，在光線不足時能勾勒出車身輪廓，提升夜間辨識度。

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

為滿足戶外探險的多元需求，Boulder Concept 在機能性上也有諸多巧思。其車頂搭載了低輪廓的堅固行李架，並以鋼製網格強化承載能力；車尾門則採用創新的雙鉸鏈設計，可向兩側開啟，適應各種裝載情境，並配有電動升降後窗，便於放置長型物品或增加車內通風。車艙內部則採用耐用材質，並保留實體按鍵與旋鈕，確保在顛簸路面行駛時仍能直覺操作，同時還配置了可摺疊的托盤桌，滿足戶外用餐或臨時工作的需求。

Hyundai 高層在發表會上明確指出，Boulder Concept 不僅是一款設計研究作品，更代表了品牌未來在北美市場的重要戰略方向。Hyundai 將投入資源，確保未來量產的車身分離式車款，將遵循「在美國設計、為美國開發、在美國生產」的原則，並且使用 Hyundai 位於美國的鋼廠所生產的鋼材。此舉被視為 Hyundai 積極回應美國消費者對這類車款需求的重要承諾，並計畫藉此開拓全新的客戶群。

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

預告 2030 年美製非承載式車身結構皮卡　Hyundai 首發 Boulder Concept

Hyundai 北美分公司總裁強調，開發一款強固的中型皮卡對於品牌在美國市場而言，是極具成長潛力的重要機會。目前 Hyundai 已確認，包含這款未來的中型皮卡在內，預計於 2030 年前在北美推出多達 36 款新車型。此次 Boulder Concept 的亮相，明確揭示了 Hyundai 對於車身分離式車款的設計方向與功能訴求，為其量產車型的後續發展鋪設了清晰的道路，展現出品牌在傳統以美系品牌主導的級距中，積極爭取一席之地的決心。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Hyundai現代BoulderConcept概念車汽車新車皮卡車Pickup

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