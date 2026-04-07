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油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂

▲特斯拉車主「限時3天免費充電」！台北大巨蛋超充站啟用推優惠。（圖／記者張慶輝攝）

▲Tesla台灣特斯拉首次推出油轉電換購補貼。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

Tesla台灣特斯拉今（7）日宣布，針對第2季油車換購車主，將首次推出油轉電換購補貼，提供不限品牌換購特斯拉均享3萬元加碼補貼，同時也自即日起開放下訂Model Y全車系黑化版本，透過更沉穩的內裝質感與低調外觀設計，滿足更多不同的喜好需求。

▲油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂。（圖／翻攝自Tesla）

▲Model Y Long Range長續航車型可選用20吋Helix 2.0輪圈，整體姿態更加動感。（圖／翻攝自Tesla）

特斯拉台灣表示，現國際政經情勢不穩導致全球油價飆升，自用車消費市場對於投入電動車之購置率及詢問度更趨熱絡積極，所以今日起在台推出「0 頭款　油我挺你」活動，本季新購特斯拉Model 3與Model Y均可享0頭款入主，Model 3指定車款再享0.99%超低月付利率方案（不得疊加0頭款方案），而現為油車的車主，則首次提供不限品牌換購特斯拉3萬元加碼補貼，須於6／30前完成交車並完成車輛換購簽約，活動詳情以特斯拉官網為準。

▲油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂。（圖／翻攝自Tesla）

▲Model Y全車系均可選用黑化版本，深黑頂棚為車內帶來全新氣象。（圖／翻攝自Tesla）

除了首次推出的油轉電換購補貼外，特斯拉台灣也同場宣布，將正式開放Model Y全車系黑化版本下訂，包括深黑頂棚與黑色鍍鉻尾標等，都和過去一般車型有所不同，另外Long Range長續航版本還可選用20吋Helix 2.0黑化輪圈，使整體外觀更具科技與運動感。

▲油車換特斯拉「首次提供3萬換購補貼」！Model Y全新黑化版開放下訂。（圖／翻攝自Tesla）

▲車後尾標也全數換為黑色鍍鉻材質。（圖／翻攝自Tesla）

特斯拉在3月全台交車達5,421輛，一舉拿下進口車全品牌與電動車全品牌雙料冠軍，單月市佔率達到77.5%，其中Model Y單月就交出4,540輛，拿下全車種排行冠軍，若回顧2025年的表現，Model Y全年度也繳出13,384輛，單一車款年於電動車級距市占率達45%，穩居領導地位。

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關鍵字：Tesla特斯拉ModelY3煥新版小改款升級續航力售價汽車新車電動車補助補貼

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