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福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 日前正式發表全新第二代 2027 年式 Atlas。此款自 2017 年問世即填補 SUV 市場對於空間與設計需求的車系，此次改款在設計語彙、數位科技與內裝質感上均有顯著提升，進一步強化其於三排座 SUV 級距中的競爭力。

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

全新 Atlas 採用大面積更新之鈑件與前後照明設計，營造更為高階的視覺印象。車頭配置雙層式 LED 頭燈與隱蔽式上水箱護罩，搭配具肌肉線條的引擎蓋，展現穩重姿態。除入門車型外，全車系標配雙光條與發光廠徽，提升日夜間的辨識度。車側透過鮮明的主腰線、外擴輪拱與雕塑化側裙，呈現更為流暢的車身比例；部分車型可選配發光門把與具特殊圖案之照地燈。車尾則以更立體的尾翼與與後保桿齊平之尾門，營造現代化輪廓，並搭配貫穿式尾燈設計，標配三種動態方向燈動畫，增添細節質感。

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

車室內裝為此次改款重點，整體設計以環繞式架構貫穿儀表與中控台，營造寬敞且具整體感的座艙氛圍。排檔桿移至方向機柱，釋出中央鞍座空間，便於收納隨身物品。全車系標配實木飾板，並提供兩種皮革選擇，車內大量採用對比色縫線與軟質表面，提升觸覺與視覺質感。環景式氛圍照明依車型提供 10 色或 30 色設定，並可協調燈光與音響設定，高階車型更於儀表與車門飾板導入立體透光設計，延伸至第二排，強化科技氛圍。

新一代 Atlas 在實用性配備上較以往更為全面，將電動尾門、後座遮陽簾、駕駛座側電子防眩後視鏡、前後停車距離控制等項目列為標配。全車最多提供 7 組 USB-C 插槽與雙手機 Qi2 無線充電區域。舒適性方面，B 柱新增空調出風口，並可選配第二排座椅通風功能。前座標配 12 向電動調整與四向腰靠，高階車型則進一步增加腿部支撐調整與前座四向按摩功能。中控螢幕依車型分別提供 12.9 吋與 15 吋規格，並搭配 10.25 吋數位儀錶，中央鞍座新增整合音響音量、駕駛模式與氛圍功能之多功能旋鈕，並可選配支援自然語言操作的生成式 AI 語音助理。

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

第二代 Atlas 採用進化版 MQB Evo 底盤平台，車長較前代微幅增加約 1 吋，寬度、軸距與高度則維持不變，延續其三排座椅與寬敞行李廂的空間優勢。動力方面，搭載全新 EA888 Evo5 2.0 升直列四缸渦輪增壓引擎，可輸出 282 匹馬力與 258 磅英尺扭力，動力較前代提升 13 匹，預期燃油經濟性亦將同步改善。拖曳能力維持 5,000 磅，標配 8 速自動變速箱與前輪驅動，並提供 4Motion 四輪驅動系統供選配。原廠亦預告，中期改款時將加入混合動力車型。安全部分，新增前座中央輔助氣囊，使全車氣囊數達 7 具，IQ.DRIVE 駕駛輔助系統亦同步升級，Travel Assist 新增駕駛者觸發之車道變換功能，Emergency Assist 則可在偵測緊急狀況時將車輛引導至路側。

導入嶄新設計與科技配備　全新第二代 Volkswagen Atlas 正式亮相

根據 Volkswagen 美國分公司統計，包含七人座 Atlas 與五人座 Atlas Cross Sport 在內，該車系於 2025 年占品牌在美銷量 30%，顯見其重要性。兩款車型皆持續於田納西州查塔努加工廠組裝，該廠現有約 4,000 名員工。2027 年式 Atlas 的詳細規格、售價與上市資訊，預計將於今年秋季正式上市前陸續公布。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Volkswagen福斯Atlas中大型休旅車7人座汽車新車大改款

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