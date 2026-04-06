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賓士小改款EQS「將導入線控轉向技術」！德系車廠首度採用

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 近日宣布，小改款 EQS 將在上市數月後導入 steer-by-wire 線控轉向技術，成為德國車廠中首款量產搭載此技術的車型。此套 steer-by-wire 系統將適用於小改款 EQS 全車系動力配置，並與最大 10 度的後軸轉向系統搭配使用。對於偏好傳統機械回饋的消費者，Mercedes-Benz 仍會持續提供電動機械式轉向作為替代選項。

▲Mercedes-Benz 近日宣布，小改款 EQS 將在上市數月後導入 steer-by-wire 線控轉向技術，成為德國車廠中首款量產搭載此技術的車型。

小改款 EQS 導入之 steer-by-wire 技術的核心，在於取消傳統方向盤與前輪之間的機械連結，改以電子訊號進行控制，使駕駛與車輛之間的互動更加直覺且精準。這項技術讓轉向手感變得更輕鬆、細膩，同時也大幅降低操作時的負擔，在日常駕駛情境中，無論是低速停車或狹窄空間迴轉，都能帶來更從容的操控體驗。此外，過去因路面不平所產生的震動，往往會透過方向盤傳遞至駕駛手中，而在線控轉向系統中，這類不必要的回饋可被有效隔絕。系統會透過模型計算輪胎與路面的接觸狀態，並以轉向回正力進行模擬，確保駕駛依然能感受到符合品牌特性的精準轉向回饋。

▲小改款 EQS 導入之 steer-by-wire 技術的核心，在於取消傳統方向盤與前輪之間的機械連結，改以電子訊號進行控制，使駕駛與車輛之間的互動更加直覺且精準。這項技術讓轉向手感變得更輕鬆、細膩，同時也大幅降低操作時的負擔，在日常駕駛情境中，無論是低速停車或狹窄空間迴轉，都能帶來更從容的操控體驗。

車室設計方面，小改款 EQS 的 steer-by-wire 技術由於不再受限於傳統機械結構，因此得以採用更扁平化的方向盤設計，該廠指出能讓駕駛視野更開闊，也提升上下車的便利性，進一步強化 Mercedes-Benz 近來強調的 "Welcome home" 座艙體驗。為配合扁平化方向盤設計，Mercedes-Benz 也同步開發全新氣囊結構，因方向盤上緣不再形成封閉支撐，氣囊需仰賴內部支撐與特殊折疊設計來確保展開時的穩定性與一致性。該廠指出，透過精密的導流路徑與固定點設計，即使在全新方向盤造型下，仍能維持與傳統系統相同的高標準被動安全表現。

▲小改款 EQS 的 steer-by-wire 技術由於不再受限於傳統機械結構，因此得以採用更扁平化的方向盤設計，該廠指出能讓駕駛視野更開闊，也提升上下車的便利性，進一步強化 Mercedes-Benz 近來強調的 "Welcome home" 座艙體驗。為配合扁平化方向盤設計，Mercedes-Benz 也同步開發全新氣囊結構，因方向盤上緣不再形成封閉支撐，氣囊需仰賴內部支撐與特殊折疊設計來確保展開時的穩定性與一致性。

動態表現方面，小改款 EQS 透過線控轉向與後軸轉向系統的整合，系統可依據行駛狀態動態調整轉向比，在高速時後輪與前輪同向轉動以提升穩定性，低速時則增加靈活度，該廠表示能使整體操控更為平衡且安全。在安全性層面，Mercedes-Benz 提到這套 steer-by-wire 系統已累積超過百萬公里的測試里程，涵蓋測試台、封閉測試場與實際道路環境。同時，系統採用冗餘架構設計，具備雙重訊號傳輸路徑，即使在極端情況下出現系統故障，仍可透過後軸轉向與 ESP 電子車身穩定系統的輪煞控制維持車輛橫向操控能力，確保行車安全。

▲小改款 EQS 透過線控轉向與後軸轉向系統的整合，系統可依據行駛狀態動態調整轉向比，在高速時後輪與前輪同向轉動以提升穩定性，低速時則增加靈活度，該廠表示能使整體操控更為平衡且安全。在安全性層面，Mercedes-Benz 提到這套 steer-by-wire 系統已累積超過百萬公里的測試里程，涵蓋測試台、封閉測試場與實際道路環境。

現行 EQS 車系為 Mercedes-Benz 在 2021 年時首度發表的旗艦純電動房車，2024 年時新增採用立標的造型版本，但台灣賓士並未導入。歷經約莫 5 年的發展後，即將迎來的小改款版本，首度提供線控轉向技術，預料在發表之後將引起新的話題，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤引進國內的最新消息，敬請鎖定。

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關鍵字：Mercedes-Benz賓士EQS小改款電動車汽車新車線控轉向steer-by-wire

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