ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

圖文／7Car 小七車觀點

法國超跑品牌 Bugatti 近日透過其客製化部門 Sur Mesure，發表一款極具個人化意義的作品 — W16 Mistral ‘Caroline’。作為品牌 W16 引擎時代的最終篇章，W16 Mistral 本身已具備開篷超級跑車的旗艦定位，而本次專屬訂製版本則進一步將工程技術與藝術創作相融合，展現品牌在頂級客製化領域的深厚實力與設計底蘊。

本車的誕生源自車主一項高度個人化的構想，其設計靈感圍繞「花卉之美」展開，並結合高級訂製時裝（Haute Couture）的優雅語彙，同時以「Caroline」為名，向其女兒致意。從概念發想到實際呈現，Bugatti 設計團隊與車主密切合作，透過反覆討論與細節修正，逐步將抽象情感轉化為具體設計語言，使整體作品兼具情感深度與視覺層次。

外觀方面，W16 Mistral ‘Caroline’ 採用專屬調製的「Lavender」紫色車漆，經歷多次調色與實車測試後，最終呈現出介於藍紫與紅紫之間的細膩色澤，能隨光線變化展現不同層次。車身下半部則搭配帶有紫色調的外露碳纖維（Violet Carbon），在提升視覺對比的同時，也強化整體立體感。車尾主動式尾翼更成為藝術創作的重點，透過手工繪製的花卉圖騰與多層次色彩堆疊，呈現出如畫作般的細緻效果，並在空力系統啟動時展現其獨特美感。

進入車室，整體設計延續外觀的花卉主題與優雅氛圍，採用 Blanc 與 Minuit 皮革搭配紫色調材質與碳纖維飾板，營造出沉穩且富有藝術感的座艙。頭枕與門板處可見大量刺繡細節，透過多層縫線與複雜工法呈現花瓣紋理，展現高度工藝水準。此外，中控排檔桿內嵌品牌經典的「跳舞大象」雕塑，並以帶有紫色調的玻璃包覆，呼應整體設計主軸，同時連結品牌歷史傳承。

整體而言，W16 Mistral ‘Caroline’ 不僅是一輛性能頂尖的開篷超跑，更是一件融合情感、藝術與工藝的獨特作品。透過 Sur Mesure 計畫，Bugatti 將車主的個人故事具象化，並以精湛技術與細膩設計加以實現，充分體現品牌在頂級客製化領域的核心價值，也為 W16 時代畫下極具象徵意義的句點。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪W16Mistral客製化W16引擎敞篷超跑跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【阿嬤獨自升級？】超認真研究戰鬥陀螺　還拿臉盆當戰鬥盤XD

推薦閱讀

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣福特「美國車0關稅野馬大降26萬」！中大型7人座＆越野休旅來了

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

台灣3月新車銷量「特斯拉海放TOYOTA神車」！Model Y狂賣4540輛

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

快訊／特斯拉新Model Y「台灣撞擊測試再拿5星」！中華Zinger成績曝

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

11家充電業者結盟「成立台灣最大充電網」！涵蓋6成快充一鍵即用

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

81500元起！光陽「大樂150電推版」現身　還有雙碟＆雙迴路ABS

最新文章

Hyundai美製越野休旅車概念亮相2026-04-06

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

福斯Atlas三排座休旅車第2代亮相2026-04-05

賓士中型休旅車GLE二度小改款登場2026-04-04

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

【周焦點】國產7人座、休旅百萬內開賣2026-04-04

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜2026-04-03

速霸陸發表全新「TOYOTA雙生7人座休旅」2026-04-03

Discovery旗艦7人座休旅推新年式2026-04-03

熱門文章

布加迪打造高訂紫色W16敞篷超跑2026-04-05

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry2026-04-04

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬2026-03-30

「HONDA新Civic喜美」實車現身2026-04-04

台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發2026-04-01

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜2026-04-03

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相2026-03-30

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」2026-04-02

「TOYOTA轎跑、休旅大陸再降價」2026-03-31

MG G50 Plus推特仕車配備升級更舒適2026-04-02

相關新聞

福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

福斯「Atlas三排座休旅車第2代」亮相！內裝質感＆數位科技顯著提升

賓士「中型休旅車GLE二度小改款」登場！動力＆科技＆內外全面升級

賓士「中型休旅車GLE二度小改款」登場！動力＆科技＆內外全面升級

台鐵新車頻撞壞「8組受損待修」　EMU900型最慘4列停擺

台鐵新車頻撞壞「8組受損待修」　EMU900型最慘4列停擺

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

367萬起！「Discovery旗艦7人座休旅」推新年式　雙限定車型更有料

Google地圖新功能「電動車駕駛有福了」！一鍵規劃充電＆續航計算

Google地圖新功能「電動車駕駛有福了」！一鍵規劃充電＆續航計算

讀者迴響

熱門文章

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

「TOYOTA新房車大陸開賣」空間更勝Camry！2.0升汽油、油電折合新台幣80萬

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

TOYOTA全新轎跑上市「新台幣65萬」訂單破萬！電池火燒車直接賠一輛

「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

「HONDA新Civic喜美」實車現身！外觀、內裝更帥又省油

118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

118.8萬起！台灣「寶嘉聯合法系進口大軍」齊發　熱門休旅、7人座都包辦

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

「TOYOTA美製車」日本售價不便宜！放大版RAV4 7人座高達新台幣172萬

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「新INNOVA 7人座MPV」亮相！舒適大空間搭配超帥運動款

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

4/14直播！AI識詐到即時阻斷

以AI反制AI詐騙！ETtoday攜手產官學，以AI實戰技術守護企業用戶安全。

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366