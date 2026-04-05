布加迪打造「高訂紫色W16敞篷超跑」！融合花卉元素車美如畫

圖文／7Car 小七車觀點

法國超跑品牌 Bugatti 近日透過其客製化部門 Sur Mesure，發表一款極具個人化意義的作品 — W16 Mistral ‘Caroline’。作為品牌 W16 引擎時代的最終篇章，W16 Mistral 本身已具備開篷超級跑車的旗艦定位，而本次專屬訂製版本則進一步將工程技術與藝術創作相融合，展現品牌在頂級客製化領域的深厚實力與設計底蘊。

本車的誕生源自車主一項高度個人化的構想，其設計靈感圍繞「花卉之美」展開，並結合高級訂製時裝（Haute Couture）的優雅語彙，同時以「Caroline」為名，向其女兒致意。從概念發想到實際呈現，Bugatti 設計團隊與車主密切合作，透過反覆討論與細節修正，逐步將抽象情感轉化為具體設計語言，使整體作品兼具情感深度與視覺層次。

外觀方面，W16 Mistral ‘Caroline’ 採用專屬調製的「Lavender」紫色車漆，經歷多次調色與實車測試後，最終呈現出介於藍紫與紅紫之間的細膩色澤，能隨光線變化展現不同層次。車身下半部則搭配帶有紫色調的外露碳纖維（Violet Carbon），在提升視覺對比的同時，也強化整體立體感。車尾主動式尾翼更成為藝術創作的重點，透過手工繪製的花卉圖騰與多層次色彩堆疊，呈現出如畫作般的細緻效果，並在空力系統啟動時展現其獨特美感。

進入車室，整體設計延續外觀的花卉主題與優雅氛圍，採用 Blanc 與 Minuit 皮革搭配紫色調材質與碳纖維飾板，營造出沉穩且富有藝術感的座艙。頭枕與門板處可見大量刺繡細節，透過多層縫線與複雜工法呈現花瓣紋理，展現高度工藝水準。此外，中控排檔桿內嵌品牌經典的「跳舞大象」雕塑，並以帶有紫色調的玻璃包覆，呼應整體設計主軸，同時連結品牌歷史傳承。

整體而言，W16 Mistral ‘Caroline’ 不僅是一輛性能頂尖的開篷超跑，更是一件融合情感、藝術與工藝的獨特作品。透過 Sur Mesure 計畫，Bugatti 將車主的個人故事具象化，並以精湛技術與細膩設計加以實現，充分體現品牌在頂級客製化領域的核心價值，也為 W16 時代畫下極具象徵意義的句點。