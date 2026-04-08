台灣5年「暴增27萬輛豪車」！有錢人超跑沒人敢開　代駕也會怕

▲台灣豪車滿街跑！代駕司機壓力好大。（圖／棋勝汽車集團、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

台灣街頭豪車密度，早就超乎想像，當這些動輒數百萬、甚至上千萬的超跑需要代駕時，反而成為「最難被服務的一群人」。為此，近期中古車集團近期找上代駕業者合作，試圖補上這塊「超跑代駕盲區」，要給車主、代駕司機更完善的雙向保護。

▲台灣這5年豪車掛牌數近逼28萬輛。

根據交通部公路局統計，近5年包含雙B、保時捷等高端品牌，新車領牌數累積已逼近28萬輛，等同於台灣道路上早已「移動豪宅」滿街跑，不過豪車數量暴增的同時，代駕服務卻仍停留在以國產車為主的操作邏輯，市場開始出現明顯斷層。

因此有知名中古車商棋勝汽車集團近期找上55688代駕合作，試圖補上這塊「超跑代駕盲區」。多數相關業者坦言，代駕司機平常接觸的車輛以一般房車為主，一旦面對高性能超跑車種，不只操作邏輯不同，連基本設定都可能讓人一時反應不過來，讓車主、代駕司機都怕怕！

目前多數代駕服務並未針對車型差異進行收費區分，表面上看似公平，實際上卻隱藏風險。畢竟開一輛國產車與性能超跑豪車，無論是操作難度或潛在維修成本，完全是不同等級。

也因此，業者進一步提出所謂的「代駕五不原則」，成為這次合作的一大亮點，包括不亂摸、不測試、不硬踩、不離身、不鐵齒。簡單來說，司機不能隨意操作影音或車輛模式，更不能測試排氣聲浪或懸吊升降；面對大馬力車款，油門與煞車必須線性溫和，避免突兀操作。

▲針對市場小眾的超跑豪車，業者提供完整的教育訓練讓司機碰到豪車也不怕。

甚至連上下車都有講究，需採「先坐屁股再收腿」的方式，避免刮傷包覆性極高、價格不菲的真皮座椅；而感應鑰匙也不能隨手放置，否則可能觸發自動上鎖，衍生額外麻煩。

從市場面來看，代駕需求仍在快速成長，55688代駕指出，跨年期間訂單年增達40%，尾牙旺季也有約30%成長幅度，顯示在酒駕零容忍氛圍下，代駕已逐漸與都市生活密不可分。

只是當台灣豪車越來越多，代駕服務也勢必得跟著升級，從過去「會開車就好」，進化到「要懂車、會顧車」，這場看似小眾的超跑代駕議題，其實正反映出台灣整體用車文化，正在悄悄轉變中。