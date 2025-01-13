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雷諾超Q電動車挑戰歐洲最便宜！有後座滑移、折新台幣68萬明年上市

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾於布魯塞爾車展展演Twingo E-Tech Concept電動概念，該車確定將在明年量產上市，主打親民售價。（圖／翻攝自Renault，以下同）

 記者林鼎智／綜合報導

雷諾（Renault）近日在歐洲布魯塞爾車展推出Twingo E-Tech概念車，這款改款升級的電動概念車即將在明年量產，並且售價將低於20,000歐元（折合新台幣約68萬），將挑戰歐洲最便宜電動車，

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲Twingo E-Tech目標售價落在20,000歐元（折新台幣約68萬），外觀也有修改，更符合量產規格。

事實上，Twingo E-Tech Concept是自去年亮相後演變而來，換上3D列印的蜂巢飾保桿、新的方形進氣口，並具有量產規格的後視鏡、車門把手，車尾也換上新的尾燈及後保桿，更靠量產邁進一些。

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲原廠也首度曝光內裝，將採7吋儀表、10.1吋懸浮式中控螢幕，後座還可滑移，座椅調整鈕也仿照滑板輪子造型。

座艙佈局也首次曝光，Twingo E-Tech將搭載7吋儀表、10.1吋懸浮式中控螢幕，搭配3幅式方向盤，主打寬敞且實用的簡潔特色，原廠還設計專屬內飾板，透過飛濺的亮麗圖案致敬初代Twingo，並具有可前後滑移的後座座椅，其他亮點配備還有全景玻璃車頂、以及效仿滑板輪子造型的座椅調整鈕。目前尚未公布Twingo E-Tech的電動動力，預計明年就會量產上市。

▲雷諾Twingo E-Tech Concept電動車 。（圖／翻攝自Renault）

▲雷諾Twingo E-Tech還具有全景玻璃車頂，電動動力部分則尚未公布。

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