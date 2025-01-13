馬自達「性能版MX-5」亮相！限量200台、好料上身折新台幣147.3萬

▲影片來源：Mazda

記者林鼎智／綜合報導

馬自達（Mazda）於東京改裝車展推出「性能版MX-5」，該車以特仕版為販售，限量200台，這也是ND世代MX-5的第2次馬力提升，使最大馬力來到197匹，增加了16匹馬力，該車將率先在日本上市，是以軟頂敞篷車型為主。

▲馬自達於東京改裝車展推出「Mazda Spirit Racing Roadster 12R」，這也是目前馬力最大的MX-5，輸出提升至197匹。（圖／翻攝自Mazda，以下同）



馬自達推出的性能版MX-5全名為「Mazda Spirit Racing Roadster 12R」（以下簡稱MX-5 12R），針對進排氣道、汽缸蓋、活塞與凸輪軸進行優化，也讓動力來到最大197匹。MX-5 ND世代從2015年上市時的155匹，到2018年Skyactiv-G引擎的提升至181匹，再到現在12R的197匹馬力，也讓這款2.0升4缸自然進氣引擎進行2次馬力升級。

▲Mazda Spirit Racing Roadster 12R限量200台，售價為700萬日圓，折合新台幣約147.3萬。



除了動力之外，MX-5 12R也具有Aero Gray專屬車色、Rays TE37鍛造輪圈（搭配Yokohama Advan AD09輪胎）、Brembo卡鉗，另外也有Fujitsubo藤壺排氣管、後擾流、Bilstein高低可調避震、Sabelt 4點式安全帶與Recaro桶椅。

車內則在方向盤、手煞車、中控台與手排排檔桿處換上Alcantara麂皮材質包覆，車尾也有專屬12R銘牌及專屬編號，限量200台，每台售價為700萬日圓，折合新台幣約147.3萬，預計秋季就會在日本開賣。