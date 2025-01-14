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2024全球純電動車銷量「大幅成長25％」！賣出1710萬輛再創歷史新高

▲▼電動車,充電,充電樁,停車位,電動車停車格。（圖／記者李姿慧攝）

▲2024年全球純電動車銷量增加25%，共賣出1,710萬輛。（圖／資料照）

文／中央社

根據英國顧問公司Rho Motion今天公布的數據，全球電動車銷量去年增加25%，共售出1710萬輛純電動車（不含插電式混合動力車），創下歷史新高。法新社報導，其中，中國市場銷售量大幅成長，而歐洲市場的成長放緩。

中國去年進一步鞏固其全球最大電動車市場的地位，共售出1100萬輛，較2023年增加40%。 歐洲（包括英國、冰島、挪威和瑞士）經過4年的強勁成長後，電動車銷量下滑3%，來到300萬輛。在歐洲整體市場萎縮的情況下，混合動力車取代了汽、柴油車，成為市場主力。

德國去年取消了國家購車補貼，導致銷量受挫；英國的電動車銷量則成長21.4%，成為歐洲最大電動車市場，部分原因是汽車產業被要求達成銷售目標。 美國和加拿大的電動車銷量也有所提升，成長9%，來到180萬輛。

Rho Motion指出，有無政府措施對於電動車的銷售趨勢至關重要，因為電動車價格仍然頗高於傳統車輛。 Rho Motion數據管理師萊斯特（Charles Lester）透過聲明表示：「顯而易見的是，政府威迫與利誘並行的策略正在發揮作用。」 他說，美國總統當選人川普停止銷售補貼的計畫，幾乎可以肯定會對美國今年的電動車銷量產生影響，而歐洲更嚴格的排放標準，則可能有助於推動今年的電動車銷售。

Rho Motion另一名分析師羅伯茲（William Roberts）表示，歐洲各國政府並未優先考慮電動車的獎勵措施，因此新車型仍須支付高額關稅。 此外，歐洲的關稅可能會減緩比亞迪（BYD）和中國上海汽車集團（SAIC）附屬品牌上汽名爵（MG）等中國電動車進口。 然而，上述兩位分析師指出，隨著中國零跑汽車（Leapmotor）準備在斯特蘭蒂斯集團（Stellantis）旗下的一座歐洲工廠開始生產，且比亞迪也在歐洲建造一座工廠，中國汽車製造商預計將繼續擴大市占率。

關鍵字：2024電動車全球銷量德國美國中國大陸歐洲汽車新車

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