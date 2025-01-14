賓士與Google Cloud合作！新CLA導航更智慧　可對話、個人化程度高

▲影片來源：Google Cloud



記者林鼎智／綜合報導

賓士（Mercedes-Benz）全新第3代大改款CLA即將在今年亮相，原廠也宣布與Google Cloud建立合作夥伴關係，並透露新CLA將具有Google AI技術的MBUX虛擬助理，可提供對話功能、並能讓搜尋、導航更加便利，還能從Google Maps中獲得即時資訊。

▲賓士宣布與Google Cloud合作，屆時新一代CLA將搭載具有AI語音助理功能的MBUX系統，提供更多個人化內容，並以對話的方式呈現。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）



為了提升車輛科技性，這套系統將以Google Cloud為基礎，提供個人化、可對話的導航／搜尋、媒體、通訊等車輛控制，並以自然語言溝通，讓虛擬助理更具智慧。賓士也提到，透過Google Maps的優勢，可在每天更新下提供最即時的內容。

這項技術將會搭載在今年推出的CLA上，新一代CLA也是首款搭載MB.OS影音系統的新車，後續將陸續出現在新一代賓士車款上。賓士總裁Ola Kallenius表示，賓士與Google Cloud的合作將進一步強化車用導航系統，將複雜的位置數據與AI結合，可讓駕駛、乘客透過語音功能在幾秒內得到更全面且個人化的內容。

▲賓士新一代CLA將在今年亮相，該車也是賓士首款搭載MB.OS影音系統的新車。



賓士新一代CLA將搭載MMA模組化平台（Mercedes Modular Architecture），提供汽油、油電與電動版車型，其中電動CLA將有後驅單馬達（268匹）與雙馬達全驅版本，至於油電車型則以1.5升汽油引擎、小型電池以及與電動馬達整合一起的8速雙離合變速箱組成，具有188匹馬力輸出。