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「BMW M性能車」2024銷量創新高！狂賣逾20萬輛、最暢銷車型出爐

▲BMW M銷量創新高 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M性能車銷量再創新高，達成連續2年突破20萬輛，其中又以i4 M50電動轎跑最受歡迎。（圖／翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

BMW M部門公布2024年銷售成績！去年BMW M全球共賣出206,582輛創下新高，佔BMW總銷量的9.4%，相當於每10輛BMW新車中就有一台是M車型，也讓M部門連續2年突破20萬輛、年成長9.8%！

最受歡迎的M車款包括M2、M3都有成長，不過最暢銷的則是i4 M50車型，這款電動轎跑具有雙馬達537匹，靜止破百加速僅需3.7秒，台灣售價為329萬元。

▲BMW M銷量創新高 。（圖／翻攝自BMW）

▲BMW M銷量創新高 。（圖／翻攝自BMW）

▲M2表現也很搶眼，這款性能Fun Car去年成長64%，馬力也提升至473匹。

M2方面，在改款後馬力從453匹提升至473匹，銷量表現上也成長64%；至於M3 Touring性能旅行車的訂單也成長57%。整體來說，M性能車款（如M2、M3、M5等）成長8%，共賣出66,805輛，而M Performance車型（如M340i、i4 M50等）則成長4%。

台灣市場方面，BMW汎德去年共賣出6,367輛電動車，以iX1電動休旅（2,199輛）、iX2電動跑旅（1,799輛）、iX電動休旅（1,044輛）、i5房車（697輛）表現最好，其中iX1、iX2更分別站上台灣年度Top4、Top5暢銷電動車。

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關鍵字：汽車電動BMWM性能M2M3i4 M50i4轎跑成長M部門M Performance

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