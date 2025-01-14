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奧迪2024年銷量「比前年銳減22.4萬輛」　今年新車確定有2款！

▲Audi 2024銷量衰退 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi 2024銷量衰退11.8%、較前年銳減22.4萬輛，即便去年推出Q6 e-tron，但電動車也呈現下滑趨勢。（圖／翻攝自Audi，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

幾家歡樂幾家愁，奧迪（Audi）2024年全球銷量下滑11.8%，去年僅賣出1,671,218輛、較前年銳減224,022輛。儘管去年推出Q6 e-tron，但電動車銷量也衰退8%，僅售出164,000輛，在電動車中仍以售價較親民的Q4 e-tron為主，共108,000輛，佔所有電動車中65%。

▲Audi 2024銷量衰退 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi 2024全球銷量、各市場表現。

奧迪認為銷量衰退主要是受到經濟、市場競爭與零件供應影響，原廠將更新產品線，並推出多款新的PHEV插電式油電車款。個別市場方面，奧迪在德國的銷量也大幅衰退21.3%，同時在大陸、北美與歐洲等主要市場也都呈現下滑。

▲Audi 2024銷量衰退 。（圖／翻攝自Audi）

▲Audi電動車中仍以售價最親民的Q4 e-tron表現最好，佔所有電動車中65%，圖為Q4 35 e-tron入門車型。

奧迪在2024年共推出了新款A5、Q5、A6與Q6 e-tron電動車，今(2025)年也確定將有新的Q3與A7到來，其中Q3外觀將有明顯變化，同時也提供汽油、柴油、插電式油電等動力。

新款A7則會成為A6的後續接替車款，變化上將有更大幅度的更新，Sportback車型將會被Sedan房車、Avant旅行車與Allroad跨界旅行車取代。

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關鍵字：汽車Audi奧迪2024銷量全球衰退下滑Q6 e-tronQ4 e-tron電動休旅

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