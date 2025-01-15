「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

▲日本店家巧手操刀！讓TOYOTA Crown Sport顏值直逼法拉利。（圖／翻攝自 Aero Over》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA去年推出的Crown Sport全新跑旅，其神似法拉利Purosangue休旅因此聲名大噪，近來日本店家精心改造的新Crown Sport，讓Crown Sport顏值、氣場離法拉利Purosangue休旅更近了！

▲外觀空力套件取自法拉利Purosangue，甚至連車身銘牌Logo都特別換上黃色徽飾。

動力雖不如真身法拉利Purosangue休旅的V12引擎，但外型細節、神韻可是已有高度相似，這輛Crown Sport來自日本店家《Aero Over》巧手改裝用來致敬法拉利Purosangue休旅，意外成為今年本屆東京車展焦點！

全新改裝的TOYOTA Crown Sport，以法拉利Purosangue休旅為雛型，特別換上更囂張的雙邊四出排氣管，其鋁圈造型、黃色剎車卡鉗等都逼真還原法拉利Purosangue，甚至在車頭、車側的車身銘牌，都特別換上象徵法拉利的黃色徽飾。

▲改裝套件整套約新台幣13萬。

前後保桿、鋁圈、黃色車身銘牌，整套改裝套件約在4,000美金左右，折合新台幣約13萬，不過動力仍維持Crown Sport原本的2.5升油電，是一輛視覺取向的改裝作品。

TOYOTA Crown Sport問世後，持續受到不少全球車迷關注，更是不少台灣車迷期待引進車款，不過目前Crown Sport僅有日本右駕專屬，馬來西亞已經有不少右駕水貨車導入，台灣想要看到左駕的Crown Sport登台，就待台灣原廠有無評估導入計劃。