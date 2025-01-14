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福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

▲福斯Arteon五門掀背、旅行車海外正式停產。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯Arteon五門掀背、旅行車海外正式停產。（圖／翻攝自福斯）

記者徐煜展／綜合報導

福斯僅出1代的Arteon五門掀背、旅行車苦無後繼車規劃，今年2款車系正式宣告停產，而台灣官網雖然仍未下架，但從去年降價30萬後，日前也出清完畢，台灣官網準備在近期下架告別！

▲福斯Arteon五門掀背、旅行車海外正式停產。（圖／翻攝自福斯）

▲福斯Arteon旅行車停產計劃提前。

海外福斯進行產線、策略調整，原計劃讓五門掀背先行停產，而旅行車Arteon Shooting Brake則預計販售到2026年，但旅行車停產已經提早至今年，也就表示，全球車迷今年就要向福斯Arteon說再見！

隨著福斯Arteon下台一鞠躬，海外原廠日前就表示，把資源投注在電動車陣容上，未來由ID.Aero電動車取代，未來車系將調整精簡，把銷售火力集中。

為了達成此目標，福斯將在管理、研發、材料成本、車輛製造與產品供應進行節流，代表車款選擇將減少、並專注在高銷量的車型上。

▲福斯Arteon五門掀背、旅行車海外正式停產。（圖／翻攝自福斯）

▲台灣去年降幅最大達30萬，近期已銷售一空。

因應海外停產策略調整，台灣原廠去年就針對Arteon、Arteon Shooting Brake兩款車系作出清促銷，最大幅度達30萬，雖然台灣官網仍有Arteon、Arteon Shooting Brake，不過《ETtoday車雲》已向台灣福斯詢問，台灣原廠表示，Arteon、Arteon Shooting Brake在台庫存已銷售完畢，近期就會從官網下架。

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