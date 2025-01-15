台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

▲越南開賣最新三菱Xforce小休旅，台灣國產預計上半季見。（圖／翻攝自三菱）

記者徐煜展／綜合報導

台灣三菱今年最期待的新車，三菱Xforce小休旅日前剛剛在越南市場開賣，提供4款車型，折合新台幣78萬起！未來國產化三菱Xforce小休旅，將以TOYOTA Yaris Cross、MG ZS作為直接對手，屆時售價定位自然是消費者最重視的話題！

▲越南提供單1動力、4款車型。

越南剛上市的三菱Xforce值得台灣消費者參考，越南採印尼進口導入，而台灣則會以國產化上市，越南三菱Xforce全車系都採1.5升自然進氣引擎，搭配CVT變速箱，繳出104匹馬力、14.3公斤米扭力，至於泰國市場，今年還會再增加油電版本。

越南三菱Xforce上市提供4款車型等級，共有GLX、Exceed、Premium、Ultimate，最低售價599,000,000越南盾，折合新台幣78萬左右；而頂規售價來到705,000,000越南盾，折合新台幣92萬。

▲頂規才有6具安全氣囊與輔助駕駛科技。

配備安排上，入門採17吋鋁圈、8吋多媒體螢幕、4具安全氣囊等，而CP值較高版本均落在中高規車型上，除了升級18吋鋁圈、12.3吋多媒體螢幕、6具安全氣囊，還另有主被動安全防護系統，包含ACC跟車、盲點偵測、AEB自動剎車輔助等功能。

台灣目前三菱Xforce正在積極測試中，預計今年上半季登場，以TOYOTA Yaris Cross、MG ZS價格帶參考，屆時三菱Xforce開價應要落在80萬以內，才能與其他對手一搏。