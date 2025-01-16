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TOYOTA電動休旅bZ4X「化身復古未來車」！Modellista新作東京亮相

圖文／7Car 小七車觀點

Toyota 御用改裝品牌 Modellista 在今年的東京改裝車展上帶來一款擁有復古未來感風格的 Concept Zero 概念車，該車是以 Toyota bZ4x 為基礎打造而來，讓人聯想起 20 世紀 80 年代的未來願景，並透露 bZ4x 的改裝潛力，但更重要的是該車還展現了 Modellista 新世代的設計元素。

▲Toyota 御用改裝品牌 Modellista 在今年東京改裝車展上帶來一款擁有復古未來感風格的 Concept Zero 概念車。

Concept Zero 全車亮點之一在於其車輪，採用獨特、空力學效率高的三輻設計。為了創造更具凝聚力的外觀，Modellista 選用與車身同色的飾板取代了 bZ4x 原廠大量的黑色防刮材質，讓 Concept Zero 具有更時尚、更無縫的輪廓。其它外觀細節還有運動型化的側裙，其延伸得更低，營造出更加低趴的視覺效果。

訂製的前保險桿也經過徹底的重新設計，用發光燈條代替了傳統的進氣口，大面積的封閉造型讓人聯想起星際大戰的帝國風暴兵。在車尾部分，Modellista 採用與車頭相呼應的造型，包括 U 字形 LED 燈組和向外擴張的保桿造型，使得視覺效果更加寬闊有型。

內裝方面，Concept Zero以未來主題為基礎，將環艙照明整合到中控台與車門板當中，營造出簡潔、高科技的氛圍。同時車內的發光元素還選用大量的科技線條，與科幻風格的外觀相呼應。

雖然 Modellista 在開發過程中一直強調乘坐舒適性和精緻性，但官方並未透露其有無針對底盤或動力系統修改。但動力應該維持原廠設定，其 AWD 車型採用雙馬達配置，最大馬力為 215 匹。

Toyota bZ4x 和Subaru Solterra 兩款雙生車型在 2022 年推出，可惜市場表現不佳，而這次 Modellista 開發的 Concept Zero 成功地為這兩款電動休旅添增不少新意，期許未來原廠新增 Gazoo Racing 或 STI 的性能版本，在市場上添增更多吸引力。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：TOYOTAbZ4X電動車休旅車SUV汽車新車改裝Modellista東京改裝車展

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