Aston Martin「上空版Vantage」登場！最強V8上身、開關篷僅6.8秒

▲影片來源：Aston Martin

記者林鼎智／綜合報導

在Coupe車型上市後，英國層峰品牌Aston Martin也正式發表Vantage Roadster敞篷版本，雖然車重增加了一些，但動力在新款4.0升雙渦輪V8引擎下，具有與DB12 Volante相當的輸出，預計在今年第2季開始交車，售價尚未公布。

▲Aston Martin發表Vantage Roadster，該車與Coupe同樣搭載4.0升V8雙渦輪引擎，具有656匹最大馬力。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

新Vantage Roadster與Coupe車型同樣搭載品牌最新、最強悍的4.0升v8雙渦輪引擎，搭配8速自排下具有最大馬力656匹／81.6公斤米扭力，在原廠換上更大的渦輪增壓器、修改凸輪軸、優化壓縮比下，足足比改款前增加153匹／11.8公斤米扭力，這款後驅跑車也具有電子LSD限滑差速器，可在3.5秒完成0-100km／h加速，極速325km／h。

▲Vantage Roadster雖然車重多了60公斤，但全車仍維持49:51重量分佈。



雖然Vantage Roadster車重雖然比Coupe車型重了60公斤，不過原廠仍將重量分佈設定在49:51，並採前雙A臂、後多連桿懸吊結構，並配置了Bilstein DTX主動式電子懸吊，搭配米其林Pilot Sport S 5輪胎、碳纖維陶瓷煞車系統，另外還可選配Bower & Wilkins音響。

Vantage Roadster的敞篷採Z型折疊收納，可在50km／h進行啟閉，並且在6.8秒完成開闔，Aston Martin也聲稱這是市場上最快的自動收折車頂，另外也能透過鑰匙遙控啟閉車頂。

▲Vantage Roadster的敞篷採Z型折疊收納，可在50km／h進行啟閉、6.8秒完成開闔，Aston Martin也聲稱這是市場上最快的自動收折車頂。