ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Aston Martin「上空版Vantage」登場！最強V8上身、開關篷僅6.8秒

▲影片來源：Aston Martin

記者林鼎智／綜合報導

在Coupe車型上市後，英國層峰品牌Aston Martin也正式發表Vantage Roadster敞篷版本，雖然車重增加了一些，但動力在新款4.0升雙渦輪V8引擎下，具有與DB12 Volante相當的輸出，預計在今年第2季開始交車，售價尚未公布。

▲Aston Martin Vantage Roadster。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin發表Vantage Roadster，該車與Coupe同樣搭載4.0升V8雙渦輪引擎，具有656匹最大馬力。（圖／翻攝自Aston Martin，以下同）

新Vantage Roadster與Coupe車型同樣搭載品牌最新、最強悍的4.0升v8雙渦輪引擎，搭配8速自排下具有最大馬力656匹／81.6公斤米扭力，在原廠換上更大的渦輪增壓器、修改凸輪軸、優化壓縮比下，足足比改款前增加153匹／11.8公斤米扭力，這款後驅跑車也具有電子LSD限滑差速器，可在3.5秒完成0-100km／h加速，極速325km／h。

▲Aston Martin Vantage Roadster。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Vantage Roadster雖然車重多了60公斤，但全車仍維持49:51重量分佈。

雖然Vantage Roadster車重雖然比Coupe車型重了60公斤，不過原廠仍將重量分佈設定在49:51，並採前雙A臂、後多連桿懸吊結構，並配置了Bilstein DTX主動式電子懸吊，搭配米其林Pilot Sport S 5輪胎、碳纖維陶瓷煞車系統，另外還可選配Bower & Wilkins音響。

Vantage Roadster的敞篷採Z型折疊收納，可在50km／h進行啟閉，並且在6.8秒完成開闔，Aston Martin也聲稱這是市場上最快的自動收折車頂，另外也能透過鑰匙遙控啟閉車頂。

▲Aston Martin Vantage Roadster。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin Vantage Roadster。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin Vantage Roadster。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Aston Martin Vantage Roadster。（圖／翻攝自Aston Martin）

▲Vantage Roadster的敞篷採Z型折疊收納，可在50km／h進行啟閉、6.8秒完成開闔，Aston Martin也聲稱這是市場上最快的自動收折車頂。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車敞篷Aston Martin阿斯頓馬丁VantageV8Roadster英國

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

妹妹跑步衝第一卻在終點線前「急煞+舉手」全場笑翻XD

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

賓士「旗艦電動房車」銷量暴跌　時隔不到一年將迎來2度小改款　

賓士「旗艦電動房車」銷量暴跌　時隔不到一年將迎來2度小改款　

最新文章

賓士「旗艦電動房車」銷量受挫2025-01-15

Aston Martin上空版Vantage登場2025-01-15

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找2025-01-15

Hyundai「全新電動7人座MPV」實車曝光2025-01-15

馬斯克部署Cybertruck救災車2025-01-15

Skoda「旗艦7人座電動休旅」測試2025-01-15

台灣TOYOTA「bZ4X電動休旅」新年式上架2025-01-15

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利2025-01-15

Volvo預告「XC60將推新改款」2025-01-15

「新一代Mazda CX-5」休旅抓到了2025-01-15

熱門文章

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產2025-01-14

「新一代Mazda CX-5」休旅抓到了2025-01-15

台灣去年多了2.6萬賓士新車主2025-01-14

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找2025-01-15

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利2025-01-15

Volvo預告「XC60將推新改款」2025-01-15

HONDA將推「全新7人座旗艦休旅」2025-01-14

2024年「召修王」排行出爐2025-01-13

台灣TOYOTA「bZ4X電動休旅」新年式上架2025-01-15

Skoda「旗艦7人座電動休旅」測試2025-01-15

相關新聞

馬斯克部署Cybertruck救災車！用星鏈建立Wi-Fi、提供公共用電

馬斯克部署Cybertruck救災車！用星鏈建立Wi-Fi、提供公共用電

每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光

每天平均3.5萬步！男「7天內狂走25萬步」　身體驚人變化曝光

Skoda「旗艦7人座電動休旅」測試！大空間+14.6吋螢幕、續航600km

Skoda「旗艦7人座電動休旅」測試！大空間+14.6吋螢幕、續航600km

「黑馬」深圳奪「汽車第一城」封號　比亞迪埋頭20年助逆襲登頂

「黑馬」深圳奪「汽車第一城」封號　比亞迪埋頭20年助逆襲登頂

台灣去年多了「2.6萬賓士新車主」！最受歡迎是GLC休旅＆E-Class

台灣去年多了「2.6萬賓士新車主」！最受歡迎是GLC休旅＆E-Class

讀者迴響

熱門文章

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

福斯最美「旅行車、掀背車」正式停產！台灣降價30萬出清完畢準備下架

「新一代Mazda CX-5」休旅抓到了！空間變大搭上全新油電　預計今年見

「新一代Mazda CX-5」休旅抓到了！空間變大搭上全新油電　預計今年見

台灣去年多了「2.6萬賓士新車主」！最受歡迎是GLC休旅＆E-Class

台灣去年多了「2.6萬賓士新車主」！最受歡迎是GLC休旅＆E-Class

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

台灣「國產三菱全新休旅」應80萬有找！越南開賣折合新台幣78萬

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

「TOYOTA新跑旅」改裝更像法拉利！顏值超帥套件只賣折合新台幣13萬

Volvo預告「XC60將推新改款」！還有全新油電休旅、新平台

Volvo預告「XC60將推新改款」！還有全新油電休旅、新平台

HONDA將推「全新7人座旗艦休旅」！與Nissan合作空間更勝CR-V

HONDA將推「全新7人座旗艦休旅」！與Nissan合作空間更勝CR-V

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

2024年「召修王」排行出爐！冠軍超越福特、回廠人數卻最少

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

這一道湯 讓身體暖呼呼

「文里補習班」開課啦！做一道喝完全身發熱的「西湖牛肉羹」，讓整個冬天暖呼呼！

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366