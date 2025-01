馬斯克部署Cybertruck救災車！用星鏈建立Wi-Fi、提供公共用電

▲馬斯克(Elon Musk)結合特斯拉與SpaceX資源,部署數台Cybertruck投入加州大火救災,提供當地免費Wi-fi、通訊供電。(圖/翻攝自X/Elon Musk)



記者林鼎智/綜合報導

美國加州大火肆虐,導致當地停電、通訊中斷,特斯拉創辦人、同時也是SpaceX執行長的Elon Musk(馬斯克)則透過Cybertruck電動皮卡投入救災,藉由車上裝載的「星鏈」Starlink裝置,以一段距離部署一台車的方式,連結自家低軌衛星為當地建立免費Wi-fi網路、供電,提供當地居民通訊、救災通訊等需求。

Summary of efforts Tesla has done to support employees & communities impacted by the LA fires Impacted employees (home lost or destroyed by fires) We're covering housing accommodations & supporting employees with transportation & meals. Superchargers All our Supercharger sites… pic.twitter.com/GhXwNPEwPl

NEWS: Tesla has donated multiple Cybertrucks to be utilized as battery banks for Altadena Mountain Rescue at their station until power is restored.



This is where the 14,200-acre Eaton Fire is currently raging in LA.



Altadena Rescue: "This will greatly help the team to power… pic.twitter.com/IOgdd1tovK