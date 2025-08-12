ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防霧意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防護意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣飄移運動再添亮點！由2024年台灣飄移錦標賽總冠軍秦錫鈞（Jonathan Chin）領軍的「銀霧車隊」，不只是賽道上的冠軍焦點，更是推廣交通安全的生力軍。秦錫鈞表示，銀霧車隊透過飄移賽車活動，想讓更多台灣人了解「當車輛失控時該怎麼挽救」，希望用極限駕駛的經驗，反向提升一般用路人的安全意識。

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防霧意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防霧意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

▲秦錫鈞銀霧車隊創辦人也是賽車手更在日本拿下亮眼成績。

銀霧車隊成立於2025年，短短一年就躍升亞洲飄移賽車的耀眼新星，創辦人秦錫鈞奪下2024年TDGP年度總冠軍、2025年5月TDGP雙冠王，以及日本FDJ2 SUGO站亞軍等成績。秦錫鈞強調，賽車並不是街頭亂飆，而是在高度控制下的極致操控，「飄移看似危險，但背後是精準的車輛控制與判斷能力。」

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防霧意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防霧意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防霧意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

▲透過飄移賽事經驗打造符合台灣路況的課程。

除了比賽成績亮眼，銀霧車隊更在台中麗寶國際賽車場打造「銀霧學院」，提供全台規格最完整的駕駛培訓環境，設有高規格賽車模擬器、專業教室與VIP休息區，並由資深教練團隊授課。課程涵蓋基礎駕駛、進階飄移實戰到失控車輛處理，不論是通勤族、長途駕駛者，還是追求駕馭快感的車迷，都能在這裡學到真正實用的操控技術。

秦錫鈞說，自己是因為一場車輛失控事故才踏入賽車領域，深知「關鍵一秒的正確反應」能救人一命。因此，他希望把賽車的精準操控精神，轉化成全民的安全駕駛觀念，「我不只想贏比賽，更想讓每一個熱愛駕駛的人，都能找到屬於自己的舞台，安全、合法、盡情去駕馭。」

►台灣福特生產「全新休旅Territory」曝光！將國產上市接棒Kuga

►台灣裕隆送測「百萬內全新國產Model B」電動車！納智捷n5第3季上市

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：銀霧車隊賽車甩尾飄移

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

冠佑女兒「小玫瑰」當開場嘉賓 短裙突變長：有人在搞鬼！

推薦閱讀

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

TOYOTA新年式GR Corolla傳9／18亮相！空力套件、JBL音響再升級

特斯拉「新Model 3後驅大電池」可跑830公里！大陸售價折合新台幣120萬

特斯拉「新Model 3後驅大電池」可跑830公里！大陸售價折合新台幣120萬

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

429萬起、4人座漲1萬！台灣「新年式LEXUS LM」開賣　配備隔音升級

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷！最高優惠幅度10%、Range Rover也在內

現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

現代「大改款Tucson」將出N性能版？油電升級、可達300匹+全驅

最新文章

銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」2025-08-12

TOYOTA GR Corolla新年式升級2025-08-12

特斯拉「新Model 3後驅大電池」可跑830公里2025-08-12

台灣「新年式LEXUS LM」開賣2025-08-12

JLR台灣捷豹路虎罕見促銷2025-08-12

現代大改款Tucson將出N性能版2025-08-12

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

福特將推「90萬內電動皮卡」2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」2025-08-12

「LEXUS全新7人座休旅」將登場2025-08-12

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身2025-08-12

「Nissan全新房車N6」現身2025-08-11

台灣Yamaha新MT-03重機上市2025-08-11

Mazda 3「終於要改款了」2025-08-11

台鈴DR-Z4越野／滑胎重機到港曝2025-08-12

「福斯ID.5休旅」海外爆停產2025-08-12

台灣「新TOYOTA神車Altis」車安網曝光2025-08-11

第6代「速霸陸Forester」試駕2025-08-11

相關新聞

F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

Peugeot「超狂中置引擎小鋼砲」將登拍賣！硬派作風更像時代紀念品

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

賓士AMG GT「跑車家族最後拼圖現身」！賽事競爭力強化還能合法上路

賓士AMG GT「跑車家族最後拼圖現身」！賽事競爭力強化還能合法上路

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場！結合公益2000人共襄盛舉

《賽車籃球X文藝嘉年華》台中登場！結合公益2000人共襄盛舉

讀者迴響

熱門文章

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

TOYOTA將推「全新入門7人座休旅」售價百萬內！平均油耗達24km/L

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

「LEXUS全新7人座休旅」將登場！UX、IS明年推新改款

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

特斯拉「全新Model Y 7人座休旅」歐洲現身！預計今年開賣

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

「Nissan全新房車N6」現身！空間比Sentra更大　搭載1.5升PHEV油電

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

22.8萬！台灣Yamaha「新年式MT-03」開賣　升級滑動式離合器

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

Mazda 3「終於要改款了」！CX-30、CX-50多款休旅也公開

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

訂單超預期！台鈴Suzuki「DR-Z4越野／滑胎重機」到港時程、數量曝

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

電動車太難賣、「福斯ID.5休旅」海外爆停產！台灣大降價42萬促銷中

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

日本全家必買零食！

「文里補習班」開課啦！這次我們要開同學會，一起來嚐嚐網友推薦的日本全家零食吧！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366