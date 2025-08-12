台灣銀霧車隊用「飄移課程挽救車輛失控」！關鍵一秒能救命

▲銀霧車隊透過專業的賽事經驗，提升車輛安全防護意識。（圖／翻攝自銀霧車隊官網、記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

台灣飄移運動再添亮點！由2024年台灣飄移錦標賽總冠軍秦錫鈞（Jonathan Chin）領軍的「銀霧車隊」，不只是賽道上的冠軍焦點，更是推廣交通安全的生力軍。秦錫鈞表示，銀霧車隊透過飄移賽車活動，想讓更多台灣人了解「當車輛失控時該怎麼挽救」，希望用極限駕駛的經驗，反向提升一般用路人的安全意識。

▲秦錫鈞銀霧車隊創辦人也是賽車手更在日本拿下亮眼成績。

銀霧車隊成立於2025年，短短一年就躍升亞洲飄移賽車的耀眼新星，創辦人秦錫鈞奪下2024年TDGP年度總冠軍、2025年5月TDGP雙冠王，以及日本FDJ2 SUGO站亞軍等成績。秦錫鈞強調，賽車並不是街頭亂飆，而是在高度控制下的極致操控，「飄移看似危險，但背後是精準的車輛控制與判斷能力。」

▲透過飄移賽事經驗打造符合台灣路況的課程。

除了比賽成績亮眼，銀霧車隊更在台中麗寶國際賽車場打造「銀霧學院」，提供全台規格最完整的駕駛培訓環境，設有高規格賽車模擬器、專業教室與VIP休息區，並由資深教練團隊授課。課程涵蓋基礎駕駛、進階飄移實戰到失控車輛處理，不論是通勤族、長途駕駛者，還是追求駕馭快感的車迷，都能在這裡學到真正實用的操控技術。

秦錫鈞說，自己是因為一場車輛失控事故才踏入賽車領域，深知「關鍵一秒的正確反應」能救人一命。因此，他希望把賽車的精準操控精神，轉化成全民的安全駕駛觀念，「我不只想贏比賽，更想讓每一個熱愛駕駛的人，都能找到屬於自己的舞台，安全、合法、盡情去駕馭。」