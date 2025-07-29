台灣賽車史上第1人「江直螢登上鈴鹿8耐」！老中青組隊激戰8小時

▲江直螢（右）將與老將西中綱（中）與小將楠留維（左）一同組隊，出戰本周末的鈴鹿8耐。（圖／MOTORCYCLES#27 EJ YIC提供）

記者張慶輝／綜合報導

台灣賽車界再寫歷史新頁！近年活躍於海外賽事的重機好手江直螢，將登上本周末（8/1～8/3）的「2025鈴鹿8耐（Suzuka 8 Hours Endurance Race）」，在這全球最經典的摩托車耐久賽事當中，江直螢是第1位取得參賽資格的台灣賽車手，此次將與經驗豐富的日本老將、以及去年一同拿下4小時耐力賽冠軍的小將隊友組隊，在高難度的鈴鹿賽道與世界頂級好手同場激戰8小時。

▲江直螢（圖中46號車）是首位取得鈴鹿8耐參賽資格的台灣車手。（圖／MOTORCYCLES#27 EJ YIC提供）

自1978年開始舉辦的鈴鹿8耐，今年正式進入第46屆，目前屬於FIM世界耐久錦標賽的分站之一，但其具備的特殊地位與悠久歷史，不僅是日系4大車廠的兵家必爭之地，也是許多車手的夢幻舞台；另外賽事期間適逢MotoGP世界摩托車錦標賽的暑休，所以常有頂級車手被「徵召」出賽，像是今年YAMAHA廠隊就請來了Jack Miller，Honda廠隊則是Luca Marini在測試時意外受傷後，改由去年獲勝的Johann Zarco來挑戰2連霸。

▲江直螢（右）去年與年僅18歲的日本小將楠留維（左）聯手，成功拿下末屆鈴鹿4耐的國內組冠軍。（圖／CLUBモトラボ EJ&速心提供）

江直螢在去（2024）年加入「CLUBモトラボ EJ&速心」車隊，與當時年僅18歲的小將楠留維搭檔，兩人成功拿下末屆「鈴鹿4耐（Suzuka 4 Hours Endurance Race）」的國內組冠軍；由於鈴鹿4耐幾乎可說是鈴鹿8耐的前哨站，所以在取得佳績後，車隊也向江直螢發出邀請，希望能一同參與今年的鈴鹿8耐，之後江直螢參與了當地賽事，並在鈴鹿8耐官方賽前測試中做出亮眼表現，最終順利取得參賽資格登上夢幻舞台。

▲領隊江島徹朗（中）表示，在去年的勝利之後，不僅江直螢想要挑戰更高的舞台，車隊成員也希望能邀其一同組隊。（圖／MOTORCYCLES#27 EJ YIC提供）

此次江直螢加入的車隊「MOTORCYCLES#27 EJ YIC」，領隊同樣是長年活躍於日本賽車界的江島徹朗，江島徹朗向《ETtoday車雲》表示，與江直螢的初次相識是在2017年，雖然中間曾幾度考慮一同組隊參賽，但想法總是未能成型，直到去年眾人成功在鈴鹿4耐取得成就後，江島徹朗相信江直螢一定會想要挑戰更高的舞台，而且在與車隊成員討論人選時，車手們也強烈希望能與江直螢一同組隊，最終決定讓江直螢成為陣容中的第3位車手。

▲3人將使用Honda CBR1000RR-R SP出戰，並且京都工科自動車大學的學生們也將擔任後勤工作人員。（圖／MOTORCYCLES#27 EJ YIC提供）

而此次與江直螢搭檔的隊友們，分別是有16次鈴鹿8耐參賽經驗的1號車手西中綱，以及現役全日盃ST600車手、也是去年的隊友楠留維，3人將共同使用車號46號的Honda CBR1000RR-R SP，在8小時的時間內盡可能跑出更多的圈數；而為車手們提供後勤的團隊成員，則多數來自於「京都工科自動車大學」，這也是車隊名稱後綴「YIC」的由來，值得一提的是，過去也有台灣好手以該校學生身分加入過鈴鹿8耐後勤團隊。

▲江直螢近年多活躍於國際賽事，並同時擔任國內知名賽車電腦品牌的測試車手與賽事工程師。（圖／せーちゃん提供）

於2012年開始參與專業摩托車訓練後，江直螢於2015年起投身台灣重機賽事，並在2017年拿下TSF台灣大賽車ST600 A組分站冠軍，後續又在麗寶國際賽車場分別創造過600c.c.（21彎）與1000c.c.（23彎）的場地測試紀錄，並長年擔任國內知名賽車電腦品牌的測試車手與賽事工程師；近年江直螢將重心轉向國際賽事，積極參與馬來西亞MSBK與亞洲道路錦標賽ARRC，同時也透過各式教學活動與擔任品牌賽車營導師等方式，將國際級的寶貴經驗持續帶給國內車迷。