重機展／光陽新董事長「親自揭曉2款新車」！小精靈＆黃牌跨界開賣

▲柯俊斌接任光陽集團董事長後，首次出席品牌公開活動。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

國內機車大廠KYMCO光陽在今（4）日的國際重型機車展上，由新任董事長柯俊斌親自揭開了2款全新機種，分別是跨界冒險黃牌大羊的Xciting X350，以及今年稍早曝光過的Genie小精靈115，2款新車即刻起正式開賣，且在展覽期間於現場購車都能享有限定加碼優惠，XcitingX350另有預購好禮。

▲Xciting X350在會中正式展開預購，除了享有預購優惠價，還有3項好禮。

Genie小精靈115建議售價：69,800元（不含牌險）

促銷優惠：購車金3,000元（直扣），24期0利率再享神盾防護保障，車展期間加碼1,000元禮券

Xciting X350建議售價：208,000元

促銷優惠：預購優惠價198,000元（已扣購車金，不含牌險），36期0利率，預購送SHAD TR41後箱、巴風特鋁合金多功能橫桿，交車再送戶外隨行保溫杯

這次重機展是柯俊斌接任光陽董事長後的首次公開活動，開場就柯俊斌就回顧了光陽過去的發展軌跡，以及目前的海外成績與合作夥伴等等，並提到光陽今年將迎來61周年，國內光陽機車保有量510萬量也仍是第1名；為了讓車主能安心用車，近期提出業界唯一的「ECU + 節流閥體升級4年加倍保固」，而且只要是2021年7月1日後購買的光陽車款，都能享有相同的保固升級，充分展現光陽的誠意。

▲柯俊斌在會中宣布ECU與節流閥升級4年加倍保固，是目前業界唯一的保固方案。

Xciting X350去年也是展台主秀，今年則是正式進入預購階段，預計9月開始交車，近年跨界黃牌市場競爭激烈，Xciting X350可說是好料盡出，要與其他對手搶食大餅；外型融入「X」元素，營造出動感跑格與粗曠效果，前後全LED燈具不僅視覺效果強烈，還用上Class D汽車級LED頭燈組，並有ESS緊急煞車警示功能，確保夜間行車安全。

▲Xciting X350正式進攻競爭激烈的跨界黃牌級距。

動力方面，Xciting X350搭載320.6c.c.單缸水冷引擎，可輸出28匹馬力與3.06公斤米扭力，搭配高剛性雙層環抱式鋼管結構車架、鋁合金雙三角台與倒立式前叉，無論山道遊走或高速巡航都有提供水準之上的操控表現，電控則有10.3代Bosch ABS + TCS，具備防鎖死煞車與循跡防滑控制，7吋TFT儀表與高達18W的USB充電座讓用車更加便利。

▲Genie小精靈115以高度親和力，搶攻女性代步車市場。

曾在今年媒體活動中露面的Genie小精靈115，是光陽蒐集市場意見後開發的全新力作，主要以簡潔、時尚與趣味作為主軸，包括735mm超低座高、89公斤輕量化車重等特色，都是為了讓女性騎士能輕鬆駕馭，不過實用性並未因此減損，23公升大容量車廂、340mm腳踏空間、大空間前置物箱與U型掛勾等，無論通勤採買都好用，再加上每公升61.6公里一級油耗與6.6升大容量油箱，省錢又能省時間。

▲Genie在輕薄時尚的外型之下，仍保有高度實用性。

除了2款新車外，光陽也在重機展期間針對大型重機推出展場限定優惠，購車就能參加扭蛋抽抽樂，最大獎為iPhone 16，另外7／31前還有指定重機2萬購車優惠、分期0利率、限量精品、加碼0元交車等；而Kawasaki川崎重機則是即日起至12／31購買指定機種，就送5天4夜日本九州阿蘇火山全額旅遊招待。

▲年底前購買Kawasaki指定機種，就送5天4夜九州阿蘇火山全額旅遊招待。