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台灣山葉XMAX／TRICITY 300召修！近1.3萬台、最嚴重恐熄火

▲新年式YAMAHA XMAX 300。（圖／翻攝自YAMAHA）

▲台灣山葉針對XMAX 300、TRICITY 300發布召修，主因是凸輪軸固定板螺栓鎖付扭力不足，最嚴重恐造成引擎熄火。（圖／翻攝自YAMAHA，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣山葉（Yamaha）近日針對XMAX 300、TRICITY 300發布召修，主因是凸輪軸固定板瑕疵，因鎖付結構設定的因素，可能導致部分的螺栓鎖付力不足，恐使凸輪軸固定板螺栓會鬆動而無法固定凸輪軸，最嚴重情況下會造成引擎熄火且無法再啟動。

▲台灣山葉XMAX 300、TRICITY 300召修。（圖／翻攝自Yamaha）

▲台灣山葉XMAX 300、TRICITY 300召修。（圖／翻攝自Yamaha）

▲此次台灣山葉共召修12,988台，其中XMAX 300共12,736台、TRICITY 300共252輛。

此次台灣山葉共召修12,988台，其中XMAX 300共12,736台，受影響車輛為2017年4月-2021年3月、以及2021年4月-2022年9月；至於受影響TRICITY 300則是2021年1月至2021年8月、以及2022年2月-4月出廠車型，共252輛。

台灣山葉將針對召修車型實施凸輪軸固定板更換為改善品，同時安裝螺栓均更換為新品，並以新設定的鎖付扭力鎖緊，作業工時約需1.3-1.5小時。

▲YAMAHA台灣山葉於2021五股重機展中發表全新MT-07與MT-09，並展出Tricity 300三輪重機與販售中的速克達車款。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣山葉將針對召修車型實施凸輪軸固定板更換為改善品，作業工時約需1.3-1.5小時，圖為TRICITY 300。（圖／資料照）

台灣山葉免付費客服專線：0809-080-911

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